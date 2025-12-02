Готовившему БПЛА для поражения самолетов в аэропорту России озвучили приговор
В Подмосковье осудили мужчину, который пытался атаковать самолет с помощью дрона.
Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на прокуратуру региона, его признали виновным по статьям о приготовлении теракта и незаконной перевозке взрывчатки.
Суд установил, что Николай Агапов в августе 2024 года находился рядом с аэропортом Внуково, где сделал фотографии на телефон и отправил их своему соучастнику через один из мессенджеров.
20 февраля текущего года он извлек из тайника на старом кладбище в микрорайоне Климовск беспилотный летательный аппарат (БПЛА), оснащенный самодельным взрывным устройством (СВУ), и хранил его в своем гараже для последующего использования против самолетов, вылетающих из указанной авиагавани.
Противоправную деятельность Агапова выявили сотрудники ФСБ, после чего его задержали. Фигуранту назначили девять лет колонии строгого режима и штраф в размере 50 тысяч рублей.
Кроме того, в доход государства взыскали средства в размере одного миллиона рублей, полученные от продажи автомобиля, использовавшегося подсудимым в преступлении.
