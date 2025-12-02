Достижения.рф

В Турции сообщили об атаке танкера из России

Управление мореходства Турции: танкер из России атаковали в Черном море
Фото: istockphoto/Alexey Bakharev

Танкер Midvolga 2, следовавший из России в Грузию с грузом подсолнечного масла, подвергся атаке в 80 милях от побережья Турции. Об этом 2 декабря сообщило главное управление морских дел министерства транспорта и инфраструктуры страны.



Соответствующая публикация ведомства есть в соцсети X.

«Танкер Midvolga 2 сообщил, что подвергся нападению в 80 милях от нашего побережья», — говорится в ней.

Согласно информации министерства, состояние 13 членов экипажа удовлетворительное, и они не испытывают проблем со здоровьем. Также сообщается, что танкер не запрашивал помощь и продолжает движение в сторону турецкого города Синоп с работающими двигателями.

28 ноября турецкие власти информировали о пожаре на танкере Kairos, который направлялся в Новороссийск без груза, находясь в 28 милях от турецких берегов. Состояние 25 членов экипажа оценивалось как нормальное.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0