В Турции сообщили об атаке танкера из России

02 декабря 2025, 11:32

Управление мореходства Турции: танкер из России атаковали в Черном море

Фото: istockphoto/Alexey Bakharev

Танкер Midvolga 2, следовавший из России в Грузию с грузом подсолнечного масла, подвергся атаке в 80 милях от побережья Турции. Об этом 2 декабря сообщило главное управление морских дел министерства транспорта и инфраструктуры страны.





Соответствующая публикация ведомства есть в соцсети X.





«Танкер Midvolga 2 сообщил, что подвергся нападению в 80 милях от нашего побережья», — говорится в ней.