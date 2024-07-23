Появились новые подробности ДТП с участием байкерши МотоТани

Фото: istockphoto/Osobystist
Российская блогер и байкерша «МотоТаня» (настоящее имя — Татьяна Озолина) погибла в Турции в ДТП. Она попала в аварию по вине турецкого мотоциклиста Онура Обута. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По данным канала, МотоТаня ехала с минимальной скоростью и затормозила перед грузовиком. Позади девушки на большой скорости ехал турецкий блогер-байкер Онур Обут, который врезался в неё. Мотоцикл россиянки отбросило в отбойник, она ударилась головой и скончалась на месте. Сейчас турок лежит в реанимации в тяжелом состоянии.
У погибшей остался 13-летний сын, который находится в столице с её родителями. Вопрос с транспортировкой тела МотоТани в Россию пока не решён.
Блогерша уехала в Турцию на мотоцикле вместе с подписчиком, который победил в розыгрыше её старого байка в соцсетях. В день ДТП россиянин не поехал кататься, мотоцикл сломался и парень остался в отеле. Онур Обут позвал Таню проехаться вдвоём, обещая показать турецкие достопримечательности. За несколько часов до смерти она выложила фотку с турецким чаем на фоне Измира.
МотоТаня рассказывала, что увлечение мотоциклами переняла от дедушки и отца. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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У погибшей остался 13-летний сын, который находится в столице с её родителями. Вопрос с транспортировкой тела МотоТани в Россию пока не решён.
Блогерша уехала в Турцию на мотоцикле вместе с подписчиком, который победил в розыгрыше её старого байка в соцсетях. В день ДТП россиянин не поехал кататься, мотоцикл сломался и парень остался в отеле. Онур Обут позвал Таню проехаться вдвоём, обещая показать турецкие достопримечательности. За несколько часов до смерти она выложила фотку с турецким чаем на фоне Измира.
МотоТаня рассказывала, что увлечение мотоциклами переняла от дедушки и отца. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова