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Появились новые подробности ДТП с участием байкерши МотоТани

Байкерша МотоТаня попала в аварию по вине турецкого мотоциклиста Онура Обута
23 июля 2024, 12:18
Фото: istockphoto/Osobystist

Фото: istockphoto/Osobystist

Российская блогер и байкерша «МотоТаня» (настоящее имя — Татьяна Озолина) погибла в Турции в ДТП. Она попала в аварию по вине турецкого мотоциклиста Онура Обута. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По данным канала, МотоТаня ехала с минимальной скоростью и затормозила перед грузовиком. Позади девушки на большой скорости ехал турецкий блогер-байкер Онур Обут, который врезался в неё. Мотоцикл россиянки отбросило в отбойник, она ударилась головой и скончалась на месте. Сейчас турок лежит в реанимации в тяжелом состоянии.

У погибшей остался 13-летний сын, который находится в столице с её родителями. Вопрос с транспортировкой тела МотоТани в Россию пока не решён.



Блогерша уехала в Турцию на мотоцикле вместе с подписчиком, который победил в розыгрыше её старого байка в соцсетях. В день ДТП россиянин не поехал кататься, мотоцикл сломался и парень остался в отеле. Онур Обут позвал Таню проехаться вдвоём, обещая показать турецкие достопримечательности. За несколько часов до смерти она выложила фотку с турецким чаем на фоне Измира.

МотоТаня рассказывала, что увлечение мотоциклами переняла от дедушки и отца. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Известная ученая-экономист РАН погибла в Москве
В Новой Москве ученая-экономист Валентина Бондаренко погибла, выпав из окна
23 июля 2024, 13:35

Фото: iStock/SergeyPankratov

Ведущий научный сотрудник Центра институтов социально-экономического развития института экономики РАН Валентина Бондаренко погибла в Новой Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Уточняется, что Бондаренко выпала из окна квартиры. Трагедия произошла в поселении Воскресенское.

Согласно предварительной информации, гибель ученой не носит криминальный характер. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

По данным оперативных служб, долгое время Бондаренко страдала от болезни.

Валентина Бондаренко трудилась в должности ведущего научного сотрудника Центра институтов социально-экономического развития. По совместительству она также была исполнительным директором Международного фонда Н. Д. Кондратьева.

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Готовивший поджог мечети в Белгороде хотел расжечь межрелигиозный конфликт
23 июля 2024, 13:01

Фото: istockphoto / BrianAJackson

Поджог мечети в Белгороде был спланирован спецслужбами Украины с целью спровоцировать конфликт между христианами и мусульманами, сообщили в ТАСС.
Двое жителей Мариуполя были задержаны за подготовку теракта в Белгороде. Они планировали поджечь мечеть по заданию украинских спецслужб.

«Один из задержанных признался, что в марте ему позвонил друг, который находится в тюрьме в Днепре. Друг предложил ему совершить теракт за деньги. Задержанный согласился и вместе с братом планировал купить коктейли Молотова и бросить их в мечеть. Он также подтвердил, что теракт должен был быть совершён по заданию украинских спецслужб», — сообщили в издании.

Второй задержанный сообщил, что его задачей было организовать поджог мечети в Белгороде. По его словам, он должен был приехать туда и передать деньги, когда люди выполнят работу.

ФСБ сообщила, что задержанные были завербованы украинскими спецслужбами в июне этого года. Они планировали выехать в Белгород и поджечь городскую мечеть за деньги. Планы были раскрыты и пресечены. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация совершения террористического акта».

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В Челябинске после вечеринки нашли мертвого младенца с пробитой головой
Mash: в Челябинске мать нашла своего новорожденного ребенка с пробитой головой
23 июля 2024, 12:55

Фото: iStock/eranicle

В Челябинске мать обнаружила своего новорожденного ребенка с пробитой головой. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.
Согласно информации источника, женщина с младенцем пришла в гости к подруге, у которой есть пятилетний сын. Ночью все спали, а утром новорожденного нашли без сознания.

В настоящее время сотрудники Следственного комитета выясняют все обстоятельства случившегося. Мать погибшего младенца проверяют на полиграфе, а остальных допрашивают.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено по факту гибели семилетней девочки в бассейне ресторана «Летобар» в деревне Хиттолово Всеволжского района Ленинградской области. Ребенка обнаружили без признаков жизни в одном из бассейнов.

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В лесу под Солнечногорском нашли ручную гранату
23 июля 2024, 12:21

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Ручную гранату времён Великой Отечественной войны обнаружили в лесу на расстоянии километра от садоводческого товарищества «Сенеж» городского округа Солнечногорск, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Об опасной находке в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили местные жители. Они рассказали, что наткнулись на боеприпас, гуляя по лесу. Прибывшие на место взрывотехники идентифицировали этот боеприпас как гранату РГД-33 времён ВОВ», — говорится в сообщении.
Так как гранта находилась далеко от жилых домов и каких-либо инфраструктурных объектов, было решено обезвредить её на месте обнаружения. Это и было сделано с соблюдением всех правил безопасности. Благодаря профессионализму взрывотехников никто не пострадал.

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#великая отечественная война
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В российском регионе мужчина устроил фотосессию с трупом утопленника
Под Калугой мужчина устроили фотосессию с трупом утопленника
23 июля 2024, 11:41

Фото: istockphoto /Петр Ткаченко

В поселке Товарково Дзержинского района Калужской области мужчина нашел труп утопленника и начал фотографироваться с ним. Об этом пишет Telegram-канал «Калуга Жесть».
Инцидент произошел на пляже реки Угры. На опубликованных кадрах видно, что мужчина фотографируется с улыбкой на лице. Сообщается, что родственники погибшего обратились в полицию. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Других сведений о произошедшем эпизоде нет.

Ранее сообщалось, что 40-летнему жителю Москвы разорвало задний проход после того, как он засунул туда газовый баллончик. Инцидент произошел в районе Отрадное. Устройство взорвалось по причине разгерметизации. Состояние москвича остается неизвестным.

Накануне российская блогер и байкерша «МотоТаня» (настоящее имя — Татьяна Озолина) погибла в Турции в ДТП. Трагедия произошла на трассе Милас — Секе. Есть две версии произошедшего. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#происшествия
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Газовый баллончик взорвался в анусе у 40-летнего москвича
SHOT: москвичу разорвало анус после того, как он засунул туда газовый баллончик
23 июля 2024, 11:25

Фото: iStock/maxim4e4ek

40-летнему жителю столицы разорвало задний проход после того, как он засунул туда газовый баллончик. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел в районе Отрадное. Устройство взорвалось по причине разгерметизации.

Мужчина попытался вытащить газовый баллончик с помощью плоскогубцев, однако нарушил целостность баллончика. В настоящее время в квартире пострадавшего находятся спасатели и медики. Состояние москвича остается неизвестным.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы в многоэтажном жилом доме взорвался оружейный сейф. Взрыв произошел при его вскрытии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#спасатели
#инцидент
#мужчина
#медики
#москва
#здоровье
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Бывшему министру спорта Дагестана Магомедову грозит пожизненное заключение
23 июля 2024, 10:58

Фото: istockphoto / Rattankun Thongbun

Бывший министр спорта Дагестана и бывший глава Кизилюрта Магомед Магомедов может быть приговорён к пожизненному заключению. Его подозревают в пособничестве террористам.
«В 2009 году правоохранительные органы выяснили, что Магомед Магомедов по прозвищу Большой Махач, который тогда был главой Гергебильского района Дагестана, передал 100 тысяч долларов криминальному авторитету и депутату Магомедхабибу Магомедалиеву. Группа под руководством последнего совершала жестокие преступления, наводя страх на жителей. Второго лидера этой группировки ликвидировали во время спецоперации в 2013 году», — сообщили в Mash Gor.

Год назад Магомедов, который тогда занимал пост главы Кизилюрта, был задержан по подозрению в связях с криминалом и коррупции. Эти преступления, как утверждалось, он совершал, работая министром спорта.

Недавно мужчина узнал о новом уголовном деле и предпринял попытку самоубийства, находясь в московском СИЗО. Однако попытка оказалась неудачной, и сейчас Магомедов, известный как Большой Махач, находится в НИИ Склифосовского.

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#террористы
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ФСБ: В Мариуполе задержали местных жителей, планировавших поджог мечети в Белгороде
ФСБ задержала двух жителей Мариуполя, планировавших поджог белгородской мечети
23 июля 2024, 10:52

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ задержала в Мариуполе двух местных жителей, которые намеревались поджечь мечеть в Белгороде по указанию спецслужб Украины. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Уточняется, что в прошлом месяце двух россиян 1986 и 1993 годов рождения завербовал с использованием мессенджера сотрудник украинских спецслужб. Согласно информации источника, за денежное вознаграждение злоумышленники планировали выехать в Белгород и устроить поджог городской мечети.

В ведомстве отметили, что их планы были раскрыты и пресечены. В отношении преступников возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли деятельность канала, по которому из Италии и Германии в РФ пытались переправить взрывчатку для совершения терактов.

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На жителя Кубани возбудили уголовное дело после нападения на полицейского
23 июля 2024, 10:47

Фото: istockphoto / Dzurag

В Кореновске следователи возбудили уголовное дело после нападения на полицейского. Это произошло на фоне резонансного конфликта между местными жителями.
По информации управления Следственного комитета по Краснодарскому краю, дело возбуждено в отношении 20-летнего молодого человека. Его подозревают в применении насилия в отношении полицейского.

«Согласно предварительной версии следствия, в воскресенье вечером в Кореновском районе на улице Красной произошёл конфликт между жителями. На место прибыли полицейские, которые потребовали от участников конфликта прекратить противоправные действия. В ответ на это фигурант применил физическую силу против полицейского», — сообщили в РИА Новости.

В Кореновске несколько мужчин курдского происхождения слушали музыку в машине, когда их попросили выключить, они ответили ударом. Пострадавший вызвал полицию, а при задержании агрессор ударил сотрудника правоохранительных органов. Задержанный арестован на пять суток за мелкое хулиганство.

Вечером 22 июля около 60 человек вышли на акцию в Кореновске после избиения местного жителя. В интернете появилось видео, на котором видно, как толпа молодых людей прошлась по улицам города с криками «Один за всех, и все за одного».

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