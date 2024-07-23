В Челябинске после вечеринки нашли мертвого младенца с пробитой головой

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В Челябинске мать обнаружила своего новорожденного ребенка с пробитой головой. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.
Согласно информации источника, женщина с младенцем пришла в гости к подруге, у которой есть пятилетний сын. Ночью все спали, а утром новорожденного нашли без сознания.
В настоящее время сотрудники Следственного комитета выясняют все обстоятельства случившегося. Мать погибшего младенца проверяют на полиграфе, а остальных допрашивают.
Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено по факту гибели семилетней девочки в бассейне ресторана «Летобар» в деревне Хиттолово Всеволжского района Ленинградской области. Ребенка обнаружили без признаков жизни в одном из бассейнов.
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В настоящее время сотрудники Следственного комитета выясняют все обстоятельства случившегося. Мать погибшего младенца проверяют на полиграфе, а остальных допрашивают.
Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено по факту гибели семилетней девочки в бассейне ресторана «Летобар» в деревне Хиттолово Всеволжского района Ленинградской области. Ребенка обнаружили без признаков жизни в одном из бассейнов.
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Екатерина Коршунова