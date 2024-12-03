Готовивший теракт на Запорожской АЭС Потынга признал свою вину

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Обвиняемый по уголовному делу о покушении на теракт на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Сергей Потынга дал признательные показания. Об этом сообщают РИА Новости.
«Сотрудник Запорожской АЭС Сергей Потынга, обвиняемый в покушении на теракт на атомной станции, когда там находились члены Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), признал свою вину», — передает корреспондент издания.
Заседание по делу проходило в зале Южного окружного военного суда. По данным следствия, Потынга вступил в террористическое сообщество, организованное членами военной разведки Украины. Подсудимый собирал, а потом передавал куратору данные об автомобилях, которые въезжали на территорию электростанции. Далее планировалось совершить теракт с максимальным ущербом, вплоть до гибели сотрудников МАГАТЭ.
Потынга установил взрывное устройство с тротилом массой до 1 килограмма на днище автомобиля, который ему указал сотрудник ГУР Минобороны Украины. Владельцу машины удалось обнаружить взрывчатку и ее обезвредили. Задержание Потынги состоялось в декабре 2023 года.
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Иван Мусатов