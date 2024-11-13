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Боевики ВСУ называют жителей подконтрольного Украине Запорожья «москалями» и «генетически неправильными». Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Рогов также рассказал о пренебрежении и унизительном отношении к жителям Запорожья со стороны украинских военных. По его словам, для Украины как сам город, так и местные жители — это «отрезанный ломоть».
Напомним, Запорожская область — это российский регион, расположенный в нижнем течении Днепра. Область стала частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года.
Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ в немецкой военной форме унизили пожилого мужчину и всех русских в Курской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Напомним, Запорожская область — это российский регион, расположенный в нижнем течении Днепра. Область стала частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года.
Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ в немецкой военной форме унизили пожилого мужчину и всех русских в Курской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова