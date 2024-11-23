ВС РФ уничтожили наблюдательный пункт ВСУ, откуда обстреливалась Запорожская АЭС

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ВС РФ уничтожили наблюдательный пункт в городе Никополь Днепропетровской области, откуда ВСУ обстреливают Энергодар – город-спутник Запорожской АЭС. Об этом председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что Никополь расположен на правом берегу Днепра. Оттуда украинские войска ведут регулярные обстрелы Энергодара, ЗАЭС и прилегающей к ней территории.
Точными ударами российским войскам удалось уничтожить этот наблюдательный пункт.
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Анастасия Чинкова