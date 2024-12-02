ВСУ повторно атаковали автогазовую заправку в Запорожской области

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Шесть спасателей МЧС получили ранения от взрыва при повторном ударе со стороны ВСУ по автогазовой заправке в Токмаке Запорожской области. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.
«При повторной атаке БПЛА противника на автогазовую заправочную станцию в городе Токмак пострадали шесть сотрудников МЧС, которые работали на месте ликвидации пожара», — сказано в публикации.Чиновник добавил, что у спасателей ожоги различной тяжести. Пострадавшими сейчас занимаются медики.
Перед этим Балицкий информировал, что беспилотник ВСУ ударил по административному зданию Васильевки. Пострадал один человек.
Запорожская область вошла в состав России в сентябре 2022 года в результате референдума. Киев не признал итоги голосования и продолжает обстрелы.
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