ВСУ повторно атаковали автогазовую заправку в Запорожской области

Более 300 тысяч контрактников прошли обучение в полках резерва для последующей отправки в зону СВО. Об этом сообщил начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ Иван Бувальцев. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, столь внушительное число резервистов говорит о том, что мобилизации в России в ближайшее время не будет.