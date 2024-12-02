Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ ВСУ повторно атаковали автогазовую заправку в Запорожской области

ВСУ повторно атаковали автогазовую заправку в Запорожской области

При атаке БПЛА ВСУ на автогазовую заправку в Токмаке пострадали 6 спасателей МЧС
Фото: istockphoto/NiseriN

Фото: istockphoto/NiseriN

Шесть спасателей МЧС получили ранения от взрыва при повторном ударе со стороны ВСУ по автогазовой заправке в Токмаке Запорожской области. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.
«При повторной атаке БПЛА противника на автогазовую заправочную станцию в городе Токмак пострадали шесть сотрудников МЧС, которые работали на месте ликвидации пожара», — сказано в публикации.
Чиновник добавил, что у спасателей ожоги различной тяжести. Пострадавшими сейчас занимаются медики.



Перед этим Балицкий информировал, что беспилотник ВСУ ударил по административному зданию Васильевки. Пострадал один человек.

Запорожская область вошла в состав России в сентябре 2022 года в результате референдума. Киев не признал итоги голосования и продолжает обстрелы.

Читайте также:

Москалькова опубликовала список из 630 пленных, от которых отказалась Украина

Бувальцев: ВС РФ подготовили 300 тысяч резервистов для отправки в зону СВО

Опубликован план посланника Трампа по Украине
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#запорожская область
#всу
#бпла
#мчс
#новости
Москалькова опубликовала список из 630 пленных, от которых отказалась Украина
02 декабря 2024, 20:12

Фото: istockphoto/sandsun

Список из 630 военнопленных, которых больше года не забирает Украина, опубликовала российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Она сообщила, что Киев тянет с обменом пленниками, пока семьи военных с обеих сторон ждут их возвращения домой.
Уполномоченный по правам человека РФ надеется, что людей включат в ближайший обмен.

Ранее военкор Александр Коц сообщал, что между Россией и Украиной произошел обмен телами в формате 502 на 52. Украина получила 502 тела, Россия 52.

Где конкретно произошел обмен не уточнялось, однако журналист отметил, что цифры говорят сами за себя.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

Читайте также:

МИД России ответил пославшему Россию на три буквы Зеленскому

«Продолжает играть»: в Госдуме ответили пославшему РФ на три буквы Зеленскому

Зеленский заявил, что Россия должна «пойти на три буквы»
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#омбудсмен
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД России ответил пославшему Россию на три буквы Зеленскому
Захарова: Шольц не догадывается, что Зеленский под тремя буквами имел в виду ФРГ
02 декабря 2024, 19:54

Фото: iStock/Ilya Burov

Канцлер Германии Олаф Шольц не догадывается, что Владимир Зеленский под тремя буквами имел в виду ФРГ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет NEWS.ru.
«Шольц и не догадывается, что Зеленский имел в виду ФРГ», — цитирует Захарову NEWS.ru.

Дипломат также отметила, что предводитель киевского режима является «дешевкой», которая слишком дорого обошлась украинцам, передает ТАСС.

Напомним, в понедельник, 2 декабря, Зеленский во время совместной пресс-конференции с Шольцем резко высказался в адрес России, заявив, что она «должна пойти на три буквы».

Читайте также:

Зеленский заявил, что Россия должна «пойти на три буквы»

«Продолжает играть»: в Госдуме ответили пославшему РФ на три буквы Зеленскому

Опубликован план посланника Трампа по Украине
#россия
#план
#фрг
#дипломат
#зеленский
#шольц
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский заявил, что Россия должна «пойти на три буквы»
Зеленский: Россия должна «пойти на три буквы»
02 декабря 2024, 19:22

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский заявил, что в контексте урегулирования конфликта Россия «должна пойти на три буквы». Его слова на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем публикует в Telegram-канале «РБК-Украина».
«На что должна пойти Россия? Желательно на три буквы», — сказал Зеленский.

По его словам, Украина готова пойти на все ради завершения конфликта в следующем году, однако для этого у Киева должна быть сильная переговорная позиция.

Зеленский также анонсировал перестановки в командовании ВСУ.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

Опубликован план посланника Трампа по Украине

Ганчев: ВС РФ наступают на трех участках фронта под Харьковом

Глава МИД Лавров: призывы Запада дать Украине передышку не являются путем к миру
#россия
#лидер
#зеленский
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Продолжает играть»: в Госдуме ответили пославшему РФ на три буквы Зеленскому
Депутат ГД Чепа жестко раскритиковал пославшего РФ на три буквы Зеленского
02 декабря 2024, 19:18

Фото: istockphoto/ANGHI

Над Владимиром Зеленским «куча кукловодов», а он «играл и продолжает играть», заявил «Ленте.ру» зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Таким образом парламентарий отреагировал на слова главы киевского режима о России во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. На вопрос одного из журналистов: «На что должна пойти Россия?» Зеленский сказал: «Желательно на три буквы».

Чепа считает, что от Зеленского избавятся его же хозяева при первом удобном случае. Более того, собеседник издания уверен, что украинского политика «уже слили». Украина не интересует Запад, ее использовали для неудавшегося экономического ослабления России, добавил зампред.

«Когда из клоуна делают президента, человеку кажется, что он уже действительно стал президентом», — резюмировал Чепа.

Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года, однако он узурпировал власть на Украине, воспользовавшись военным положением.

Читайте также:

Опубликован план посланника Трампа по Украине

Бувальцев: ВС РФ подготовили 300 тысяч резервистов для отправки в зону СВО

Ганчев: ВС РФ наступают на трех участках фронта под Харьковом
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#владимир зеленский
#госдума
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Опубликован план посланника Трампа по Украине
OSW Report показал план посланника Трампа по урегулированию конфликта на Украине
02 декабря 2024, 19:10

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Одна из первых версий плана посланника избранного президента США Дональда Трампа, Кита Келлога, стала доступна. Соответствующий документ опубликовал OSW Report.
Свою программу, состоящую из пяти пунктов, Келлог написал в соавторстве с вице-председателем Центра американской безопасности Института политики America First Фредериком Флейцем. План был подготовлен в апреле этого года в рамках доклада на тему «Россия и Украина».

В программе говорится, что главе американского государства и другим лидерам Североатлантического альянса (НАТО) необходимо отсрочить членство Украины в блоке на десять лет в обмен на мирное соглашение с гарантиями безопасности, а также важно прекратить изоляцию РФ и снять с нее санкции.

Келлог добавил, что продолжающийся украинский конфликт является «предотвратимой трагедией», отчасти вызванной «некомпетентностью Байдена как мирового лидера».

Читайте также:

Известны новые детали прерванных переговоров с Украиной о мире

В Германии заявили о начале мирного процесса по Украине

Столтенберг допустил временные территориальные уступки Украины
#россия
#санкции
#конфликт
#соглашение
#украина
#план
#нато
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бувальцев: ВС РФ подготовили 300 тысяч резервистов для отправки в зону СВО
02 декабря 2024, 19:08

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Более 300 тысяч контрактников прошли обучение в полках резерва для последующей отправки в зону СВО. Об этом сообщил начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ Иван Бувальцев. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, столь внушительное число резервистов говорит о том, что мобилизации в России в ближайшее время не будет.
Военный эксперт отметил, что из этих 300 тысяч человек непосредственно в штурмовые отряды пойдет даже не половина людей.
«Большая часть людей должна заниматься обеспечением – это танки, артиллерия, тыловые и логистические службы и так далее. <…> Тот факт, что у нас 300 тысяч подготовленных людей находятся в резерве, говорит о том, что мобилизации в России в ближайшее время не будет», — приводит «Петербургский дневник» слова Дандыкина.
Эксперт также добавил, что за 2024 российская армия сильно «обескровила» ВСУ, лишив врага тысяч единиц техники и выведя из строя сотни тысяч солдат. Указывающим на это фактором Дандыкин назвал разговоры в Киеве о снижении возраста мобилизации до 18 лет.

Читайте также:

Ганчев: ВС РФ наступают на трех участках фронта под Харьковом

Главком ВСУ Сырский отметил недостаточную подготовку украинских офицеров

В МО РФ доложили о подготовке в полках резерва контрактников для СВО
#мо
#эксперт
#армия
#танки
#человек
#сво
#всу
#вс рф
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ганчев: ВС РФ наступают на трех участках фронта под Харьковом
02 декабря 2024, 18:57

Фото: istockphoto/Diy13

Российские войска наступают на севере Харьковской области, а также на боровском и купянском направлениях, рассказал в беседе с РИА Новости руководитель российской администрации под Харьковом Виталий Ганчев.
«Наступление ведут на нескольких направлениях. Частично это купянское направление, сейчас уже развивается на боровском направлении, это уже Изюмский район. И третий участок фронта продолжается северная часть — Волчанск и Липцы, там также ведутся очередные позиционные бои», — сказал собеседник.
Ганчев добавил, что боевики ВСУ подтягивают новые резервы и ресурсы, а российская армия, по его словам, добилась определенных успехов в районе населенных пунктов Колесняковка и Кругляковка.

Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года с целью демилитаризации и денацификации республики.

Читайте также:

Агента СБУ приговорили в Белоруссии к десяти годам колонии

Глава МИД Лавров: призывы Запада дать Украине передышку не являются путем к миру

В Госдуме отреагировали на сообщения о планах демобилизации с СВО
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
#харьков
#харьковская область
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Агента СБУ приговорили в Белоруссии к десяти годам колонии
Агенту СБУ «Мангусту» назначили десять лет колонии в Белоруссии
02 декабря 2024, 18:42

Фото: istockphoto/Rawf8

Агент Службы безопасности Украины (СБУ) Вячеслав Бородия, известный под псевдонимом «Мангуст», получил десять лет колонии в Белоруссии, пишет «Белта».
Уточняется, что украинца задействовали в переброске оружия, взрывчатки и различной техники на территорию республики.

«Окончательно «Мангусту» назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима, а также 550 базовых величин штрафа (почти 6,2 тысячи долларов)», — сказано в публикации.
Известно, что подсудимый проходил спецподготовку для организации терактов и выполнения прочих заданий своих кураторов. Бородия еще может обжаловать приговор суда, поскольку он не вступил в законную силу.

Читайте также:

Глава МИД Лавров: призывы Запада дать Украине передышку не являются путем к миру

На Западе раскрыли, что решит исход конфликта на Украине

На Украине анонсировали использование «роя дронов» в 2025 году
#мир
#украина
#белоруссия
#сбу
#тюрьма
#война
#сво
#конфликт
#новости
#колония
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава МИД Лавров: призывы Запада дать Украине передышку не являются путем к миру
02 декабря 2024, 18:09

Фото: istockphoto/Mordolff

Призывы западных союзников Украины к прекращению огня, чтобы дать Киеву передышку, не являются путем к миру, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в рамках встречи со своим коллегой из Венгрии Петером Сийярто в Москве.
«В Вашингтоне начинают говорить о прекращении огня как средстве дать передышку Украине и дать самим себе эту возможность Украину опять закачать современным дальнобойным оружием. Это, конечно, не путь к миру», — сказал главный дипломат РФ.
Он добавил, что лидеры западных государств, похоже, просто идут на поводу у главы киевского режима Владимира Зеленского «потакая всем его капризам».

Руководитель внешнеполитического ведомства России резюмировал, что страна готова к честному диалогу после того, как западные хозяева Зеленского заставят его отменить запрет на переговоры с российской стороной.

Читайте также:

В Госдуме отреагировали на сообщения о планах демобилизации с СВО

Пленный в Курской области боевик ВСУ раскрыл обман командиров

На Западе раскрыли, что решит исход конфликта на Украине
#мир
#россия
#украина
#сша
#война
#сво
#конфликт
#мид рф
#сергей лавров
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате