Готовивший теракт в церкви россиянин предстал перед судом
Южный окружной военный суд вынес приговор 18-летнему жителю Ингушетии за участие в подготовке теракта в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Сунже. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК республики.
Молодого человека признали виновным сразу по нескольким статьям: участие в деятельности террористической организации, вступление в незаконное вооруженное формирование, приготовление к теракту, хранение оружия и боеприпасов, а также незаконное приобретение и перевозка взрывных устройств. Ему назначили восемь лет колонии общего режима и штраф в размере 30 тысяч рублей.
Дело второго его сообщника еще рассматривается в суде, а третьего направили на принудительное лечение из-за психического расстройства. Все трое фигурантов были сторонниками «Исламского государства»*.
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