Готовивший теракт в церкви россиянин предстал перед судом

20 июня 2026, 08:05

Житель Ингушетии получил восемь лет за подготовку теракта в церкви Сунжи

Фото: iStock/AMilkin

Южный окружной военный суд вынес приговор 18-летнему жителю Ингушетии за участие в подготовке теракта в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Сунже. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК республики.