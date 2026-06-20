Медведицу Майку, которую почти 20 лет содержали в ужасных условиях, доставили в Москву
Медведица Майка, которую почти два десятилетия использовали для натаскивания охотничьих собак, прибыла в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
До этого косолапая жила в тесной клетке в селе Иннокентьевка, где служила тренажёром для местных лаек. Майка не имела свободного доступа к воде, хозяева кормили её кукурузой с комбикормом.
После того как история с истощённым зверем получила огласку, животное внезапно исчезло. Волонтёры и полиция искали её около недели — 17 июня Майку удалось обнаружить. Вскоре начали оформлять документы для переезда медведицы в подмосковный центр «Земля Прайда».
Транспортировку организовали всего за несколько дней. По словам зоозащитников, обычно весь процесс обходится примерно в миллион рублей, но на этот раз авиакомпания взяла все расходы на себя. Теперь Майку ждёт заселение в новый дом и жизнь без страданий.
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