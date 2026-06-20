В Красноярске подросток в шутку изображал тонущего перед друзьями и утонул взаправду
В Красноярске во время игры на озере утонул подросток. По факту гибели несовершеннолетнего проводится проверка, сообщили сегодня утром в канале «ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ» на платформе MAX.
Согласно материалу, трагедия случилась 19 июня. Молодой человек отдыхал на берегу озера с друзьями. Он знал, что купаться в этом водоёме было запрещено, однако стал нырять с пирса и в шутку изображать утопающего. После одного из таких прыжков в воду он не появился на поверхности. Тело парня из воды достали другие отдыхающие.
В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Якутии пропали отец и сын. Мужчины отправились на двух лодках в сторону метеостанции Джарджан еще 13 июня, но так и не добрались до неё. Спасатели начали активные операции по поиску исчезнувших граждан.
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