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В Красноярске подросток в шутку изображал тонущего перед друзьями и утонул взаправду

В Красноярске подросток изображал тонущего перед друзьями и погиб на их глазах
Фото: канал в MAX «ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ»/@id2466236372_gos

В Красноярске во время игры на озере утонул подросток. По факту гибели несовершеннолетнего проводится проверка, сообщили сегодня утром в канале «ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ» на платформе MAX.



Согласно материалу, трагедия случилась 19 июня. Молодой человек отдыхал на берегу озера с друзьями. Он знал, что купаться в этом водоёме было запрещено, однако стал нырять с пирса и в шутку изображать утопающего. После одного из таких прыжков в воду он не появился на поверхности. Тело парня из воды достали другие отдыхающие.

В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «Радио 1» передавало, что в Якутии пропали отец и сын. Мужчины отправились на двух лодках в сторону метеостанции Джарджан еще 13 июня, но так и не добрались до неё. Спасатели начали активные операции по поиску исчезнувших граждан.

Мария Моисеева

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