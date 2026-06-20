В Красноярске подросток в шутку изображал тонущего перед друзьями и утонул взаправду

20 июня 2026, 06:41

В Красноярске подросток изображал тонущего перед друзьями и погиб на их глазах

Фото: канал в MAX «ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ»/@id2466236372_gos

В Красноярске во время игры на озере утонул подросток. По факту гибели несовершеннолетнего проводится проверка, сообщили сегодня утром в канале «ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ» на платформе MAX.