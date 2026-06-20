Отец и сын отправились на лодках к метеостанции Джарджан в Якутии и пропали
Пропали отец и сын, которые отправились на двух лодках в сторону метеостанции Джарджан, но не добрались до неё. Об этом сообщили в канале «Служба спасения Якутии» на платформе MAX.
Отец и сын выехали из Якутска 13 июня и уже должны были прибыть в Жиганский район. Однако 19 июня спасателям поступило сообщение, подтверждающее отсутствие мужчин на метеостанции. Специалисты взяли инцидент под контроль и ведут розыск пропавших.
Уточняется, что последний раз отца и сына заметили в устье реки Вилюй в Кобяйском районе. В тот период времени на этой территории бушевал сильный ураганный ветер.
Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала москвичам о погоде на следующую неделю. Она уточнила, что в ближайшее время жара в столицу не вернется, а понедельник встретит местных жителей ливнем и грозой. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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