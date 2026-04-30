Взрыв прогремел на северо-западе Москвы

В ночь на 30 апреля на улице Академика Бочвара в Москве произошел взрыв в одном из помещений многоквартирного дома. Об этом сообщил Телеграм-канал SHOT.



Согласно полученной информации, около 04:00 жильцы услышали громкий хлопок, после чего начался пожар. В результате происшествия в одной из квартир выбило стекла, осколки которых повредили припаркованные автомобили.

По данным издания, хозяин жилплощади оперативно ликвидировал возгорание, но получил ожоги. В настоящий момент врачи оказывают пострадавшему медицинскую помощь.

Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия и сейчас проводят необходимые мероприятия. По предварительной версии, причиной взрыва могла стать неисправность электрического чайника.

Александр Огарёв

