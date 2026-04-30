Жители Липецка сообщили о мощных взрывах и ярких вспышках в небе
Системы противовоздушной обороны (ПВО) сработала в окрестностях Липецка. Об этом сообщил Телеграм-канал SHOT.
Местные жители в беседе с изданием рассказали о двух волнах мощных взрывов над городом. Первый громкий хлопок произошел примерно в 22:30 и сопровождался «неким гулом». По словам очевидцев, в небе появились яркие вспышки, похожие на работу ПВО.
Ранее на территории Липецкой области объявили воздушную угрозу. Согласно предварительной информации, российские военные сбивают беспилотники ВСУ на подлете к городу. Сведения о разрушениях и пострадавших уточняются.
Активность украинской беспилотной авиации также зафиксировали в Белгородской области. Там дрон атаковал автобус с пассажирами.
