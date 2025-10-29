«Говорит о любви»: Свердловского депутата обвинили в насилии и преследовании
Бывшая девушка депутата из Екатеринбурга Станислава Блохина заявила, что он систематически её преследует и применяет к ней насилие. Пострадавшая утверждает, что Блохин оправдывает свои действия любовью. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.
По информации источника, пара рассталась в августе из-за проблем депутата с алкоголем. Женщина дважды пыталась возобновить отношения, но не увидела изменений в его поведении. После этого, как она рассказала, Блохин начал её преследовать.
Он караулил бывшую возлюбленную у фитнес-клубов, угрожал её друзьям и пытался вломиться к ней в квартиру. На прошлых выходных депутат в состоянии ярости разбил женщине телефон.
Когда случайный прохожий попытался её защитить, Блохин избил и его. В результате женщина написала два заявления в полицию и, опасаясь за свою жизнь, переехала в Москву. Она утверждает, что страх перед бывшим парнем заставляет её скрываться.
