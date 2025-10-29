«Говорит о любви»: Свердловского депутата обвинили в насилии и преследовании

29 октября 2025, 14:20

Депутата Станислава Блохина обвиняют в преследовании бывшей девушки

Фото: Istock/Liudmila Chernetska

Бывшая девушка депутата из Екатеринбурга Станислава Блохина заявила, что он систематически её преследует и применяет к ней насилие. Пострадавшая утверждает, что Блохин оправдывает свои действия любовью. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.