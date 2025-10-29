Следствие завершило дело Чекалиных о выводе 252 млн рублей через марафоны
Следствие завершило расследование по делу Артёма и Валерии Чекалиных. Подробности сообщает Telegram-канал «Super.ru».
Чекалиным предъявили обвинение в том, что они организовали группу, которая незаконно переводила деньги, используя подложные документы. Сумма переводов превысила особо крупный размер.
По версии следствия, семья вывела за границу более 251,6 млн рублей. Эти средства они получали от продажи своих курсов и марафонов с сентября 2021 года по февраль 2022 года.
Уголовное дело против Романа Вишняка, которого следствие считает сообщником и бывшим деловым партнёром Чекалиных, также направили в суд. Сейчас все фигуранты дела находятся под домашним арестом и ожидают вынесения приговора.
