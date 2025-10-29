Суд рассматривает дело об убийстве рэпера Картрайта, прокурор запросил 13 лет
Прокуратура запросила для Марины Кохал 13 лет колонии общего режима по делу об убийстве её мужа, рэпера Энди Картрайта. Подробности сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.
Следствие считает убийство запланированным. По версии обвинения, за четыре месяца до гибели мужа Кохал выясняла у его друзей, нет ли у него диабета. Затем она несколько раз искала в интернете информацию по запросу «инсулин дозировка».
Камеры наблюдения зафиксировали, как за 11 дней до убийства Марина вышла из квартиры, а вскоре с её банковской карты списали деньги за покупку препарата «Новорапид ФлексПен».
Друг погибшего сообщил, что в день смерти Картрайт сказал, что Марина сделала ему укол, а затем написал: «Я подыхаю!» Обвинение видит мотив в ревности и указывает, что Кохал не вызвала скорую. Отягчающие обстоятельства — наличие малолетнего ребёнка и частичное признание вины женщины в расчленении тела.
