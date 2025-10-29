Суд рассматривает дело об убийстве рэпера Картрайта, прокурор запросил 13 лет

29 октября 2025, 13:48

Марина Кохал частично признала вину в деле об убийстве мужа-рэпера

Фото: Istock/Zolnierek

Прокуратура запросила для Марины Кохал 13 лет колонии общего режима по делу об убийстве её мужа, рэпера Энди Картрайта. Подробности сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.