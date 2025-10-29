Достижения.рф

Суд рассматривает дело об убийстве рэпера Картрайта, прокурор запросил 13 лет

Марина Кохал частично признала вину в деле об убийстве мужа-рэпера
Прокуратура запросила для Марины Кохал 13 лет колонии общего режима по делу об убийстве её мужа, рэпера Энди Картрайта. Подробности сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.



Следствие считает убийство запланированным. По версии обвинения, за четыре месяца до гибели мужа Кохал выясняла у его друзей, нет ли у него диабета. Затем она несколько раз искала в интернете информацию по запросу «инсулин дозировка».

Камеры наблюдения зафиксировали, как за 11 дней до убийства Марина вышла из квартиры, а вскоре с её банковской карты списали деньги за покупку препарата «Новорапид ФлексПен».

Друг погибшего сообщил, что в день смерти Картрайт сказал, что Марина сделала ему укол, а затем написал: «Я подыхаю!» Обвинение видит мотив в ревности и указывает, что Кохал не вызвала скорую. Отягчающие обстоятельства — наличие малолетнего ребёнка и частичное признание вины женщины в расчленении тела.

Ольга Щелокова

