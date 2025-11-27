Грабитель Лувра рассказал об организаторах «со славянским акцентом»
Ограбившие Лувр в октябре мужчины жили в пригороде Обервилье и ранее попадали в поле зрения полиции лишь по мелким нарушениям. Об этом сообщает Le Parisien.
Согласно материалам следствия, группа действовала по «заказу». Один из задержанных, 35-летний алжирец Айед Г., признался, что проник в музей и вынес сумку с драгоценностями, которую затем забрали его сообщники на улице. По его словам, накануне кражи он получил предложение от неизвестного мужчины с псевдонимом.
Еще один участник группы, 30-летний Абдулай Н., заявил, что не знал о планируемом ограблении знаменитого музея. Он утверждал, что двое мужчин со славянским акцентом предложили ему работу за 15 тысяч евро за несколько дней до инцидента. Он был уверен, что идет в заброшенное здание.
Полиция с осторожностью относится к этим показаниям, но рассматривает версию о возможных заказчиках из-за рубежа.
