Российский пенсионер убил родного сына саблей и кинжалом
Житель Новосибирска расправился с собственным сыном при помощи сабли и кинжала. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
28 мая в Заельцовском районе Новосибирска произошел трагический инцидент. 43-летний мужчина пришел в гости к своему 68-летнему отцу. В ходе встречи, которая проходила в состоянии алкогольного опьянения, между ними вспыхнула ссора. Причины конфликта не разглашаются.
В результате пенсионер взял в руки кинжал, а затем саблю и нанес сыну несколько ударов в область груди. Пострадавший скончался на месте происшествия от полученных ран.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). В ближайшее время виновник предстанет перед судом для дальнейшего разбирательства.
Читайте также: