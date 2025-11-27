Российский пенсионер убил родного сына саблей и кинжалом

27 ноября 2025, 09:40

В Новосибирске 68-летний мужчина заколол кинжалом и саблей родного сына

Фото: iStock/Fedorovekb

Житель Новосибирска расправился с собственным сыном при помощи сабли и кинжала. Об этом сообщает СУ СКР по региону.