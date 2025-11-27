В Китае поезд, проводивший испытания, сбил строителей, 11 человек погибли
В китайском городе Куньмин произошла трагедия. Поезд, проводивший испытания сейсмического оборудования, сбил группу строителей на путях. Об этом пишет РИА Новости.
В результате инцидента 11 человек погибли, двое получили травмы.
После аварии железнодорожное управление активировало план экстренного реагирования. Вместе с местными властями организовали спасательные работы. На станции «Лоянчжэнь» восстановили движение транспорта, а пострадавшим оказали медицинскую помощь.
Ведущие ведомства начали расследование, чтобы выяснить причины случившегося. Общество в шоке от произошедшего, многие требуют ответов о безопасности на железной дороге.
Читайте также: