На Алтае у мужчины изъяли 18 кг наркотических средств
На Алтае сотрудники полиции Тальменского района задержали 38-летнего мужчину, хранившего 18 кг марихуаны. Об этом пишет Telegram-канал «Полиция Алтайский край: официальный канал».
Задержанный признался, что собрал дикорастущую коноплю на окраине поселения. Он высушил «дурман-траву» и хранил ее для личного использования.
При обыске дома полицейские нашли шесть мешков с сухой растительной массой, источающей характерный запах. Экспертиза подтвердила, что это марихуана общей массой 18 кг.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ за незаконное хранение наркотиков.
