Грабитель не смог вскрыть магазин и в отместку украл камеру видеонаблюдения
На Крите вор не смог вскрыть магазин и в отместку украл камеру видеонаблюдения. Об этом сообщает Creta24.
Инцидент случился около трех часов ночи. Камеры видеонаблюдения зафиксировали действия злоумышленника, который пытался взломать рольставни на фасаде здания, затем перешел на противоположную сторону и предпринял попытку открыть вторые рольставни. Уточняется, что его действия не увенчались успехом.
Не сумев проникнуть внутрь, преступник сорвал камеру и скрылся с ней. Владелица магазина сообщила, что это не первый случай нападения. Прошлым летом другой мужчина также пытался взломать замок, но его попытка оказалась провальной. В тот раз он оттащил холодильник с сэндвичами, стоявший снаружи, разбил витрину и вынес все, что находилось внутри.
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