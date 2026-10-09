Грабитель не смог вскрыть магазин и в отместку украл камеру видеонаблюдения

09 октября 2026, 19:59

На Крите грабитель не смог вскрыть магазин и украл камеру видеонаблюдения

Фото: iStock/Vyacheslav Dumchev

На Крите вор не смог вскрыть магазин и в отместку украл камеру видеонаблюдения. Об этом сообщает Creta24.