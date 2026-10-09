В Калининграде иностранца арестовали за контрабанду частей танка
Калининградский областной суд заключил под стражу гражданина Литвы. Как сообщила пресс-служба ведомства, мужчину обвиняют в контрабанде составных частей немецкого танка 1944 года выпуска.
Следствие полагает, что 25 сентября 2026 года мужчина вместе с группой лиц организовал незаконное перемещение груза через границу ЕАЭС в пункте пропуска «Чернышевское».
Специалисты признали эти предметы культурной ценностью особого значения. Рыночная стоимость груза составляет 1 171 000 рублей. Сейчас расследование уголовного дела по статье о контрабанде (п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ) продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.
До этого российские таможенники пресекли международный канал поставки наркотических «солей». Стоимость запрещённых веществ составила 23 миллиона рублей.
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