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Мужчина 30 лет хранил тела родителей в морозилке

В Финляндии будут судить мужчину, 30 лет хранившего тела родителей в морозилке
Фото: iStock/Ajax9

В Финляндии мужчина долгие годы хранил тела родителей в морозильной камере и оказался под следствием. Об этом сообщает Yle.



81-летнего пенсионера обвиняют в двух случаях нарушения неприкосновенности могилы. Полиция обнаружила, что он более 30 лет хранил тела своих родителей в морозильных камерах.

Кроме того, его подозревают в том, что осенью 2025 года местный житель вместе с братом вскрыл семейную могилу. Обвиняемый утверждает, что тела родственников подвергались сублимационной сушке — экспериментальному методу, который якобы превращает человеческие останки в органическое удобрение для почвы, хотя это не доказано.

Родители братьев скончались естественной смертью в 1994 и 1995 годах. Фигуранты отрицают свою вину и не понимают, за что их преследуют. Согласно финскому законодательству, нарушение неприкосновенности могилы карается штрафом или лишением свободы на срок до одного года.

Екатерина Коршунова

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