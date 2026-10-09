Мужчина 30 лет хранил тела родителей в морозилке

09 октября 2026, 17:35

В Финляндии будут судить мужчину, 30 лет хранившего тела родителей в морозилке

Фото: iStock/Ajax9

В Финляндии мужчина долгие годы хранил тела родителей в морозильной камере и оказался под следствием. Об этом сообщает Yle.