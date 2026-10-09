Мужчина 30 лет хранил тела родителей в морозилке
В Финляндии мужчина долгие годы хранил тела родителей в морозильной камере и оказался под следствием. Об этом сообщает Yle.
81-летнего пенсионера обвиняют в двух случаях нарушения неприкосновенности могилы. Полиция обнаружила, что он более 30 лет хранил тела своих родителей в морозильных камерах.
Кроме того, его подозревают в том, что осенью 2025 года местный житель вместе с братом вскрыл семейную могилу. Обвиняемый утверждает, что тела родственников подвергались сублимационной сушке — экспериментальному методу, который якобы превращает человеческие останки в органическое удобрение для почвы, хотя это не доказано.
Родители братьев скончались естественной смертью в 1994 и 1995 годах. Фигуранты отрицают свою вину и не понимают, за что их преследуют. Согласно финскому законодательству, нарушение неприкосновенности могилы карается штрафом или лишением свободы на срок до одного года.
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