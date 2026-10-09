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Школьница умерла, выпив молочный коктейль в кафе

В Лондоне школьница с аллергией на фундук скончалась из-за ошибки работника кафе
Фото: iStock/Motortion

В Лондоне школьница умерла, выпив молочный коктейль, приготовленный в грязном блендере. Об этом информирует Independent.



Трагедия произошла с 12-летней девочкой, которая заказала молочный коктейль в кафе. У неё быстро развилась анафилактическая реакция, вскоре она потеряла сознание в доме своей тёти. Несмотря на все усилия врачей и перевод в реанимацию детской больницы, спасти пострадавшую не удалось.

Эксперты установили, что пациентка скончалась из-за тяжёлой аллергии на фундук. Началось расследование, в ходе которого выяснилось, что в напиток, который она выпила, попали остатки орехов от прежнего заказа.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что сотрудник кафе не промыл блендер перед приготовлением коктейля. Мужчину признали виновным по шести статьям и оштрафовали на 18 тысяч фунтов стерлингов. Также ему назначили 100 часов общественных работ.

Екатерина Коршунова

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