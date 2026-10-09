Школьница умерла, выпив молочный коктейль в кафе

09 октября 2026, 19:02

В Лондоне школьница с аллергией на фундук скончалась из-за ошибки работника кафе

Фото: iStock/Motortion

В Лондоне школьница умерла, выпив молочный коктейль, приготовленный в грязном блендере. Об этом информирует Independent.