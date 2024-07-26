Грабитель попытался отрезать нос женщине в Пресненском районе Москвы

Грабитель напал на женщину в сквере 1905 года в Пресненском районе столицы. По данным Telegram-канала SHOT, нападавший пытался отрезать жертве нос. Все произошло сегодня ночью. Женщины отдыхали на скамейке в парке, когда, приблизительно в полвторого, к ним подошел злоумышленник с ножом. На нем был спортивный костюм, сам же мужчина высокий и худощавый.