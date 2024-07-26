Грабитель попытался отрезать нос женщине в Пресненском районе Москвы

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Грабитель напал на женщину в сквере 1905 года в Пресненском районе столицы. По данным Telegram-канала SHOT, нападавший пытался отрезать жертве нос. Все произошло сегодня ночью. Женщины отдыхали на скамейке в парке, когда, приблизительно в полвторого, к ним подошел злоумышленник с ножом. На нем был спортивный костюм, сам же мужчина высокий и худощавый.
Той женщине, что постарше, в возрасте 45 лет, незнакомец нанес удар ножом, отсек ей кусок кожи, а затем заорал, требуя деньги. Получив наличность, он сбежал.
Жизни пострадавшей ничего не угрожает, ей оказали помощь медики. К счастью, все обошлось без сильных внешних увечий. Нападавшего разыскивают.
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Никита Кротов