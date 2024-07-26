СК: интернет-растлителя 18 школьниц из Севастополя осудили на 16 лет колонии

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Интернет-растлителя 18 школьниц из Севастополя осудили на 16 лет колонии. Об этом сообщили в управлении Следкома по региону.
По информации следователей, мужчина зарегистрировался в качестве женщины в социальных сетях. С августа 2020 года он активно вел переписку с девочками в возрасте от восьми до 12 лет, которые жили в разных регионах России. Осужденный растлевал детей, говоря с ними о непристойностях, а также распространял порно, склоняя девочек действиям сексуального характера.
Злоумышленника также лишили возможности вести деятельность, связанную с интернетом, на 12 лет.
Ранее сообщалось, что в Раменском задержан директор завода. Мужчину подозревают в растлении несовершеннолетней падчерицы.
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Злоумышленника также лишили возможности вести деятельность, связанную с интернетом, на 12 лет.
Ранее сообщалось, что в Раменском задержан директор завода. Мужчину подозревают в растлении несовершеннолетней падчерицы.
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Никита Кротов