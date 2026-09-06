Пепловое облако накрыло крупнейший аэропорт Индонезии
Извержение вулкана парализовало работу главного аэропорта Индонезии
Из‑за вулканического пепла, появившегося после извержения Анак‑Кракатау, временно прекратил работу крупнейший индонезийский аэропорт Сукарно‑Хатта в Джакарте. По данным портала CNBC Indonesia, ограничения коснулись свыше 30 рейсов.
Закрытие аэропорта началось в воскресенье в 01:30 по местному времени и первоначально планировалось до 05:30. Однако позже срок действия ограничений продлили до 09:30. Причиной приостановки работы стала обнаруженная в ходе ночной проверки концентрация вулканического пепла в районе воздушной гавани.
«В общей сложности 33 рейса серьезно пострадали из-за распространения вулканического материала», — заявил генеральный директор гражданской авиации Индонезии Лукман Ф. Лаиса.Особенно ощутимо пострадали международные перевозки. 16 рейсов отменили, семь — задержали, пять — перенесли. В результате оказалось нарушено авиасообщение Джакарты с Сингапуром, Гонконгом, Сиднеем, Сеулом, Дохой, Амстердамом и Куала‑Лумпуром. Также под ограничения попали внутренние рейсы.