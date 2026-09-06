Два человека погибли при крушении самолёта в США
В Калифорнии (США) разбился небольшой частный самолёт. В результате трагедии два человека погибли, ещё двое получили тяжёлые травмы, пишет газета New York Post.
По данным издания, крушение произошло в субботу в районе Фресно неподалёку от аэропорта Сьерра‑Скай‑Парк. Двоих пострадавших экстренно госпитализировали. По словам медиков, оба находятся в критическом состоянии. Причины авиапроисшествия устанавливают сотрудники уполномоченных органов.
Ранее в Венгрии пилот в состоянии алкогольного опьянения угнал легкомоторный самолёт. Спустя некоторое время воздушное судно разбилось в районе местной электростанции. Бот получил серьёзные повреждения, а участник событий не пострадал.
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