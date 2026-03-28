Грабители обстреляли мэрию после выборов
В пригороде Парижа неизвестные атаковали здание мэрии коммуны Френ (департамент Валь-де-Марн). Инцидент произошел в пятницу вечером, накануне церемонии вступления в должность нового главы муниципального совета. Об этом сообщает Franceinfo со ссылкой на источник в полиции.
По данным правоохранителей, группа из примерно 20 человек в масках сначала применила пиротехнику, обстреляв здание фейерверками, после чего выломала входную дверь. Внутри они разгромили несколько кабинетов и похитили мебель. Прибывшие на место полицейские заставили нападавших скрыться.
Кроме того, сообщается, что злоумышленники угнали небольшой мотоцикл из расположенной рядом автошколы, а также повредили фасад этого учреждения и здание банка. После произошедшего у мэрии выставили полицейский пост.
Глава МВД Франции Лоран Нуньес решительно осудил действия преступников и заверил, что власти предпринимают все необходимые меры для их задержания.