Грабители обстреляли мэрию после выборов

Franceinfo: мэрию под Парижем обстреляли и разграбили перед приходом нового мэра

В пригороде Парижа неизвестные атаковали здание мэрии коммуны Френ (департамент Валь-де-Марн). Инцидент произошел в пятницу вечером, накануне церемонии вступления в должность нового главы муниципального совета. Об этом сообщает Franceinfo со ссылкой на источник в полиции.





По данным правоохранителей, группа из примерно 20 человек в масках сначала применила пиротехнику, обстреляв здание фейерверками, после чего выломала входную дверь. Внутри они разгромили несколько кабинетов и похитили мебель. Прибывшие на место полицейские заставили нападавших скрыться.



Кроме того, сообщается, что злоумышленники угнали небольшой мотоцикл из расположенной рядом автошколы, а также повредили фасад этого учреждения и здание банка. После произошедшего у мэрии выставили полицейский пост.



Глава МВД Франции Лоран Нуньес решительно осудил действия преступников и заверил, что власти предпринимают все необходимые меры для их задержания.



