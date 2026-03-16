МВД просят проверить фильм «Скуф» из-за блогера Зубарева, осудившего СВО
В МВД поступила просьба проверить фильм «Скуф» после жалоб зрителей. Поводом стало участие в картине блогера Александра Зубарева.
По информации Telegram-канала SHOT, обращение направил житель Новокузнецка. Он попросил правоохранительные органы проверить самого блогера и создателей фильма на возможную причастность к финансированию ВСУ.
Ранее вокруг проекта разгорелся скандал. Зубарев исполнил в фильме главную роль, однако пользователи сети напомнили о его старых высказываниях. Несколько лет назад блогер во время стримов публично поддерживал ВСУ и критиковал российских военных, участвующих в спецоперации.
После резонанса стало известно, что фильм «Скуф» не выйдет в прокат. Информация о возможной проверке правоохранительными органами пока официально не подтверждена.
