Прижгла плойкой и морила голодом: петербурженку осудят за систематическое истязание дочери
Жительнице Петербурга предъявили обвинение за систематические издевательства над дочерью-школьницей. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
Отмечается, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело сразу по трём статьям: истязание малолетней, умышленное причинение лёгкого вреда здоровью и неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.
По версии следствия, в период с сентября 2020 года по февраль 2025 года фигурантка регулярно допускала жестокое обращение со своей несовершеннолетней дочерью. Она избивала её, в том числе ремнём, лишала воды и пищи.
Также минувшей зимой произошёл инцидент, в ходе которого обвиняемая прижгла ребёнка плойкой для волос. В настоящее время девочка находится под опекой государства.
В скором времени 40-летняя петербурженка предстанет перед судом. Только по факту истязания ей грозит до семи лет лишения свободы.
