Прижгла плойкой и морила голодом: петербурженку осудят за систематическое истязание дочери

18 сентября 2025, 10:55

Жительница Петербурга предстанет перед судом за истязание дочери

Жительнице Петербурга предъявили обвинение за систематические издевательства над дочерью-школьницей. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.