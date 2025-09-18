Росгвардейцы задержали пьяного дебошира в ТЦ на севере Москвы
Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве
Росгвардейцы задержали пьяного дебошира в ТЦ на севере Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления ведомства.
Экипаж оперативно отреагировал на тревожный сигнал, который поступил из торгово-развлекательного комплекса на Дмитровском шоссе.
На месте выяснилось, что 44-летний мужчина приставал к посетителям и размахивал осколком разбитой бутылки. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Правонарушителя передали полицейским для дальнейшего разбирательства.
«Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве пресекли противоправные действия мужчины в торговом центре на севере столицы», — говорится в сообщении.Ранее появилась информация, что росгвардейцы задержали квартирного вора в московской школе.