18 сентября 2025, 11:02

Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве

Росгвардейцы задержали пьяного дебошира в ТЦ на севере Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления ведомства.





Экипаж оперативно отреагировал на тревожный сигнал, который поступил из торгово-развлекательного комплекса на Дмитровском шоссе.



На месте выяснилось, что 44-летний мужчина приставал к посетителям и размахивал осколком разбитой бутылки. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Правонарушителя передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

«Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве пресекли противоправные действия мужчины в торговом центре на севере столицы», — говорится в сообщении.