В Петербурге подросток просто так бросил кирпич на голову 16-летней девушке
В Ломоносове (муниципальное образование в составе Санкт-Петербурга) 16-летняя девушка пострадала от нападения сверстника в заброшенном строении. Об этом пишет «78».
Вечером 19 апреля на Угольной улице подросток без видимых причин бросил кирпич в голову знакомой, когда она спускалась по лестнице. В результате школьница получила сотрясение мозга, однако смогла самостоятельно добраться до дома и рассказать о произошедшем родителям.
Как уточняет СМИ, нападавший — 16-летний юноша, состоящий на учёте. С марта 2025 года он также является обвиняемым по уголовному делу о краже.
Ранее суд арестовал девушку, устроившую смертельное ДТП в центре Москвы.
