Турист потребовал почти четыре миллиона рублей от гостиницы за постельных клопов
Отдыхавший на курорте Disney's All Stars турист стал жертвой постельных клопов
турист из США Дэвид Бессе требует от отеля Disney's All Stars компенсацию в размере 3,7 миллиона рублей.
Как сообщает People, поводом послужило происшествие 2022 года. Мужчина утверждает, что его неоднократно кусали постельные клопы в номере спортивного курорта Walt Disney Parks and Resorts.
Это привело к физическим и моральным страданиям, медицинским расходам и потере заработка (хотя точная сумма утраченного дохода не уточняется). Иск подали в 2026 году.
Бессе обвиняет сеть отелей в халатности и недостаточной подготовке сотрудников и просит выплатить компенсацию.
