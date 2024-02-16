Грабители ворвались в дом к двум жительницам Дмитрова и заставили снять деньги с карты

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Трёх приезжих, подозреваемых в грабеже, задержала полиция Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, трое мужчин зашли в квартиру в Дмитрове, где проживали две женщины, и потребовали отдать им деньги. Испуганные женщины сказали, что наличных в доме нет, всё на карте, тогда грабители посадили одну из женщин в машину, довезли до банкомата и заставили снять с карты 40 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Полиция сумела установить личности грабителей. Ими оказались двое приезжих из ближнего зарубежья и один уроженец Северного Кавказа. Мужчин задержали в местах их временного проживания в Дмитровском округе.
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