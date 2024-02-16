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Грабители ворвались в дом к двум жительницам Дмитрова и заставили снять деньги с карты

16 февраля 2024, 09:19

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Трёх приезжих, подозреваемых в грабеже, задержала полиция Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, трое мужчин зашли в квартиру в Дмитрове, где проживали две женщины, и потребовали отдать им деньги. Испуганные женщины сказали, что наличных в доме нет, всё на карте, тогда грабители посадили одну из женщин в машину, довезли до банкомата и заставили снять с карты 40 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Полиция сумела установить личности грабителей. Ими оказались двое приезжих из ближнего зарубежья и один уроженец Северного Кавказа. Мужчин задержали в местах их временного проживания в Дмитровском округе.


Против задержанных завели уголовное дело по статье «Грабёж».

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#дмитровский городской округ
#ограбление
#полиция
#происшествие
#криминал
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Во Владивостоке потушили пожар в многоэтажном доме
Во Владивостоке потушили пожар в многоэтажном доме, спасено 11 человек
16 февраля 2024, 06:37

Фото: iStock/Distortion Media

Спасатели смогли потушить пожар на площади примерно 30 квадратных метров в девятиэтажном жилом доме во Владивостоке.
По информации ГУ МЧС России по Приморскому краю, в результате спасены 11 человек, включая шесть детей. Они были эвакуированы из дома, в котором произошло возгорание.

Предварительно сообщалось, что возгорание было зафиксировано в 9:56 по местному времени (2:56 по московскому времени) в девятиэтажном многоквартирном доме на улице Кирова.

Два человека были спасены из задымленных квартир, а еще 18 человек были эвакуированы через лестничные марши. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что пламя вырывалось из окна квартиры на восьмом этаже.

Пожар был потушен на площади примерно 12 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас устанавливаются причины пожара, а специалисты МЧС России проводят проверку на месте происшествия.

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#бар
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Трех граждан США могут приговорить до 15 лет за участие в конференции в РФ
Три американца рискуют получить сроки за принятие участия в конференции в России
16 февраля 2024, 03:49

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Трем гражданам США грозит до 15 лет тюрьмы за участие в конференции в России. Об этом сообщил ТАСС с ссылкой на руководителя неправительственной организации (НПО) "Центр политических инноваций" Калеб Маупина.
По его словам, Министерство юстиции США возбудило уголовное дело против Джесси Невела, Пенни Хесс и Омали Ешителе. "Им грозит до 15 лет тюрьмы. Суд назначен на сентябрь. Администрация Байдена обвиняет их в том, что мы собираемся сделать - в участии в международной конференции в России. Это совершенно возмутительно. Это атака на свободу собраний, свободу путешествий, свободу слова", – заявил Маупин.

Представитель НПО отметил, что три гражданина США после задержания были обвинены в "распространении российской пропаганды".
#происшествия
#россия
#сша
#суд
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МВД объявило в розыск редактора издания DOXA Меньшикову
Журналист Меньшикова заочно арестована по делу о призывах к терроризму
16 февраля 2024, 01:03

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Министерство внутренних дел России объявило в розыск Марию Меньшикову, редактора издательства DOXA, признанного иноагентом и нежелательной организацией в России. Согласно базе данных МВД России, Мария Александровна Меньшикова, 17 марта 1994 года рождения, объявлена в розыск по одной из статей Уголовного кодекса РФ, сообщает РИА Новости.
Подробности уголовного дела, в рамках которого Мария Меньшикова была объявлена в розыск, не разглашаются.

Ранее, по данным правоохранительных органов, редактор опубликовала запись в сообществе «Журнал DOXA» в социальной сети «ВКонтакте», которая, по мнению правоохранителей, оправдывала терроризм.

В отношении Меньшиковой было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ.
#происшествия
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Адвоката Навального* Михайлову заочно арестовали по делу об экстремизме
15 февраля 2024, 21:28

Фото: iStock/Yingko

Адвоката оппозиционного политика Алексея Навального* Ольгу Михайлову заочно арестовали по делу об экстремизме, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.
«Суд удовлетворил ходатайство о заочном аресте Михайловой», — сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что мера вступит в действие при экстрадиции Михайловой или её задержании на территории РФ.

Напомним, ​в январе защитник Навального* рассказала, что её обвиняют по статье об участии в экстремистском сообществе. Она также сообщила, что вместе с дочерью проживает за пределами Российской Федерации.

Ранее Министерство внутренних дел РФ объявило Михайлову ​в розыск по уголовной статье.

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Навального* нашли в ИК №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа

*Признан террористом и экстремистом на территории РФ
#экстремизм
#арест
#адвокат
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В США обнаружили затонувший 84 года назад корабль
DM: Затонувший 84 года назад корабль Arlington обнаружили в Мичигане
15 февраля 2024, 20:05

Фото: iStock/Sonny Fahmiharky

В американском штате Мичиган обнаружили затонувшее 84 года назад судно Arlington, об этом сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на Историческое общество кораблекрушений Великих озер.
«Корабль времен Второй мировой войны был обнаружен на дне озера Верхнее через почти 84 года после того, как он исчез во время сильного шторма. Корабль был найден к северу от полуострова Кивино в Мичигане, погребенный на глубине 650 футов», — рассказал автор статьи.

В материале DM также отметили, что потопление Arlington до сих пор остаётся загадкой для исследователей. Судно столкнулось с другим кораблём и начало идти ко дну. Все члены экипажа успели выбраться с терпящего бедствие Arlington, но его капитан Фредерик Берк утонул вместе с кораблём.

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#корабль
#сша
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МВД объявило в розыск бывшего депутата ГД Гаджиева*
15 февраля 2024, 19:02

Фото: iStock/???? ??????

В России объявили в розыск бывшего депутата Государственной думы Магомеда Гаджиева*, соответствующая информация содержится в базе МВД.
«Магомед Тажудинович Гаджиев*, 7.4.1965. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в базе министерства внутренних дел.

При этом, по какой уголовной статье разыскивают бывшего депутата, не уточняется.

Ранее Государственное бюро расследований Украины сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении Гаджиева* за его поддержку по решению о вхождении Крымского полуострова в состав Российской Федерации.

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#мвд
#розыск
#депутат
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Волочкова допустила умышленный поджог здания «Известия холл»
15 февраля 2024, 17:47

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Балерина Анастасия Волочкова допустила, что пожар в здании «Известия холл» мог быть подстроен.
«Кто-то мог Волочкову подставить. Кому-то, кто лишился работы, наверное, я мешаю со своими прекрасными шоу, поэтому и решили мне крылья подрезать. Мне перед людьми стыдно — что я им скажу? Многотысячная публика должна была прийти на шоу 25 февраля. На протяжении долгого времени я выступала в зале «Известия холл», а куда теперь идти?» — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Волочкова.

В ночь на 15 февраля разгорелся страшный пожар на площадке «Известия холл» на Пушкинской площади. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности, огонь успел разойтись на площадь в 1500 квадратных метров. В результате пожара сгорели бар «Резиденция» и ночной клуб Lookin Rooms. Уничтожение клуба подтвердили представители площадки.

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#пожар
#пожарные
#клуб
#шоу
#площадки
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Шеф-повар отеля Ritz-Carlton Репетто дал комментарии по поводу своей пропажу
15 февраля 2024, 17:01

Фото: istockphoto.com/Worledit

Шеф-повар отеля Ritz-Carlton Карлос Мартин Репетто, информация о пропаже которого появилась сегодня в СМИ, заявил о том, что с ним всё хорошо.
Он добавил, что сообщения о том, что он пропал, являются клеветой.

«Всё это клевета. Со мной все в порядке. Сейчас я выложу информацию на своей страничке», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Репетто.

Ранее стало известно, что в Москве пропал шеф-повар Ritz-Carlton аргентинец Карлос Мартин Репетто, в последний раз он выходил на связь 28 января. Так, в полицию обратилась его бывшая жена. Они вместе не жили, однако продолжали поддерживать связь и регулярно созванивались. Она пояснила, что в последний раз экс-супруг выходил на связь 28 января и после этого пропал. Полиция начала проверку по данному факту.

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#полиция
#розыск
#повар
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Кадыров: В Чечне ликвидировали трёх преступников, открывших огонь по полиции
15 февраля 2024, 16:58

Фото: iStock/ipopba

В Чечне ликвидировали трёх вооружённых преступников, открывших огонь по полицейским, об этом рассказал глава Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.
По словам Кадырова, перестрелка произошла в селении Старый Ачхой Ачхой-Мартановского района.

«Сотрудники полиции ликвидировали трёх преступников, оказавших вооруженное сопротивление при задержании. В ходе спецоперации задержаны еще два участника бандитской группы, которые дают признательные показания», — рассказал глава Чечни.

Кадыров подчеркнул, что в планах у задержанных было совершить ещё ряд преступлений, а также покушение на жизни сотрудников правоохранительных органов.

Чеченский лидер выразил благодарность за работу полицейских.

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#чечня
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#полиция
#рамзан кадыров
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