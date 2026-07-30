Град повредил десятки частных домов в Башкирии

30 июля 2026, 20:53

МЧС: град повредил 20 частных домов и три социально значимых объекта в Башкирии

Фото: istockphoto/Dziurek

В результате обрушившейся на Башкирию непогоды — сильного ветра и крупного града — пострадали два муниципальных района. Повреждения зафиксировали в Благоварском и Буздякском, сообщили в региональном МЧС.