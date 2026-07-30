Град повредил десятки частных домов в Башкирии
В результате обрушившейся на Башкирию непогоды — сильного ветра и крупного града — пострадали два муниципальных района. Повреждения зафиксировали в Благоварском и Буздякском, сообщили в региональном МЧС.
В первом стихия затронула деревню Нижние Каргалы, где сорвало часть кровли с местного сельского Дома культуры, а также повредило хозяйственную постройку. В райцентре Благовар пострадала кровля частной фермы: град повредил не только здания хозяйства, но и два припаркованных автомобиля с хозпостройкой. В соседнем селе Верхние Каргалы град пробил крыши частного жилого дома и надворных сооружений.
В Буздякском районе стихия нанесла урон социальной инфраструктуре: в селе Гафури повреждены кровли детского сада и котельной, а в селе Комсомол — крыша сельского Дома культуры. Согласно сводке, всего по республике насчитывается 20 частных жилых домов с поврежденными кровлями, восемь надворных построек и три социально значимых объекта. В настоящее время на пострадавших территориях работают комиссии администраций, которые проводят оценку нанесенного материального ущерба.
Очевидцы делятся в социальных сетях кадрами последствий буйства стихии. На опубликованных фото и видео видно, что размер градин достигал куриного яйца.
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