В ближайшие часы в Подмосковье ожидаются сильный дождь, гроза и шквалистый ветер
В ближайшие два часа в Московской области резко ухудшится погода. Синоптики прогнозируют сильный дождь, грозу и порывистый ветер. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) распространила предупреждение через мессенджер «MAX».
Согласно оперативной информации РСЧС, местами пройдут интенсивные осадки в виде дождя, возможны грозовые разряды. Ветер усилится до 15 метров в секунду, его порывы будут носить шквалистый характер.
Неблагоприятные метеоусловия сохранятся на протяжении всего дня 9 июля. Из-за усиления ветра Московский регион получил жёлтый уровень погодной опасности. Этот статус предупреждает жителей и гостей столицы о потенциально опасных явлениях.
Накануне метеорологи уже информировали население о приближении к столичному региону мегациклона. Этот атмосферный фронт принесёт с собой ежедневные дожди, грозы и заметное похолодание. По расчётам синоптиков, такая погодная картина задержится в регионе как минимум до 12 июля.
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