Престарелая женщина «ожила» в морге после двух часов, проведенных в мешке для трупов

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Признанная умершей пенсионерка из США оказалась жива после того, как ее доставили в морг. Об этом пишет Daily Mail.
82-летняя Джанет Балдуччи получила травму во время падения и была отправлена в дом престарелых на лечение. Спустя год нахождения там у пожилой женщины началась хроническая усталость пропал аппетит.
В один день медсестра обнаружила ее без сознания, не смогла нащупать пульс и решила, что Балдуччи скончалась. Ее поместили в мешок для трупов и направили в морг, где у нее зафиксировали сердцебиение и экстренно госпитализировали.
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Олег Дикий