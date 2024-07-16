Сенатор США осужден по всем пунктам о взятотничестве

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Сенатор США Роберт Менендес, один из главных инициаторов американского режима санкций против России, признан виновным по всем пунктам обвинения в ходе судебного разбирательства по делу о коррупции, передает издание ABC.
«Прокуроры заявили, что 70-летний Менендес «выставил свою власть на продажу» в обмен на золото, конверты, набитые деньгами, чеки своей жене за неявку на работу и кабриолет Mercedes-Benz», — сообщает источник.
ФБР провела обыск в доме сенатора и обнаружила там, помимо прочего, до 400 тысяч долларов, спрятанных по всему дому.
Кроме того, Менендес стал первым американцем, которого осудили в США как иностранного агента. Правоохранители располагают информацией, что он помогал партиям различных стран за спиной Конгресса за материальное вознаграждение.
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