Граната взорвалась в руках мужчины в Воронежской области, рядом был ребенок

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В Воронежской области произошел трагический инцидент: граната взорвалась в руках мужчины, в результате чего он погиб. Три человека, включая десятилетнего ребенка, получили ранения, сообщает Mash.
Все случилось утром во дворе дома в хуторе Калач Лискинского района. Один из пострадавших потерял кисть руки из-за взрыва, другой получил легкие травмы. У 10-летнего мальчика ранения головы и живота. Все пострадавшие были госпитализированы, а ребенка перевезли в Воронеж для дополнительного обследования.
Соседи сообщают, что жители частного дома часто устраивали встречи с гостями, и предполагают, что гранату мог принести знакомый семьи.
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Соседи сообщают, что жители частного дома часто устраивали встречи с гостями, и предполагают, что гранату мог принести знакомый семьи.
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Анастасия Хохлова