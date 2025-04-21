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Фермер вышел в поле проверить овец и нашел останки раздетого мужчины

Daily Mail: В Британии фермер нашел в поле замерзшего насмерть мужчину без одежды
Фото: iStock/Dejan_Dundjerski

Фото: iStock/Dejan_Dundjerski

Фермер в британском городе Лландриндод-Уэллс обнаружил в поле останки путешественника Аарона Люка Дэвиса, сообщает Daily Mail.
Находка была сделана в январе 2023 года в морозную ночь, когда Мэтью Пауэлл проверял овец. Он заметил раздетого мужчину, который не дышал, а в 700 метрах лежали его одежда и ботинки.

Полиция идентифицировала погибшего как Аарона Люка Дэвиса, известного как «Уэльский Беар Гриллс». В его крови обнаружили наркотики. Расследование показало, что он страдал аутизмом и шизофренией, предпочитая в последние месяцы скитаться и употреблять запрещенные вещества.

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Полиция заключила, что он разделся под воздействием наркотиков, потерял сознание и умер от переохлаждения.

Друг Дэвиса в последний раз видел его в пять утра, когда тот ушел из дома. Следствие исключило нападение на погибшего, несмотря на странные детали, такие как аккуратно вложенные носки в ботинках, что было нехарактерно для Дэвиса. Также отмечается, что кто-то пользовался банковской картой умершего через несколько дней после его смерти. Близкие Дэвиса находят эти обстоятельства подозрительными.

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#расследование
США вновь ударили по Йемену: погибло не менее 12 человек, десятки пострадали
Минздрав Йемена: жертвами авиаударов США по Сане стали 12 человек, еще 30 ранены
21 апреля 2025, 01:26

Фото: iStock/Motortion

При авиаударах ВВС США по столице Йемена Сане, контролируемой мятежным движением «Ансар Аллах» (хуситы), погибло не менее 12 человек, еще 30 получили ранения. Об этом сообщило Министерство здравоохранения в администрации хуситов, передает телеканал Al Masirah.
По предварительным данным, удар был нанесен по рынку в районе Фарва.

«По предварительным данным, число погибших в результате атаки США на рынок в районе Фарва возросло до 12, еще 30 человек получили ранения», — цитирует подконтрольный мятежникам Al Masirah заявление министерства.
18 апреля сообщалось, что военные США уничтожили нефтяной порт Рас-Иса в Йемене, контролируемый военно-политическим движением «Ансар Алла». Удар по портовому городу был направлен на уничтожение источников топлива для поддерживаемого Ираном мятежного движения хуситов.

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В премиальном яхт-клубе Москвы загорелась плавучая баня
20 апреля 2025, 16:22

Фото: iStock/ Nikolay Tsuguliev

В премиальном яхт-клубе Москвы загорелась плавучая баня, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Отмечалось, что огонь охватил парную в Royal Yach Club еще на берегу. Пламя распространилось сразу по всему зданию, площадь которого составляет около 40 квадратных метров. Стоимость бани оценивается в 14,5 миллиона рублей.

Посетители клуба вовремя эвакуировались, никто из них не пострадал. На место происшествия оперативно прибыли пожарные.

Обстоятельство произошедшего еще уточняются.

Ранее сообщалось, что автомобиль вылетел в реку Яузу в центре Москвы, попутно протаранив ограждение Рубцовской набережной. В опубликованной видеозаписи водитель едет на огромной скорости и не пытается затормозить. Вследствие этого машина упала в реку. Однако причина произошедшего не уточняется.

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#баня
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На Ладожском озере два петербуржца утонули, катаясь на байдарке
20 апреля 2025, 14:21

Фото: iStock/ RussieseO

В Ленинградской области два человека утонули во время катания на байдарке на Ладожском озере, сообщила Аварийно-спасательная служба в своей группе в соцсети Вконтакте.
Отмечалось, что в ночь на 20 апреля спасателям поступил сигнал о том, что в районе мыса Морье на Ладожском озере перевернулась байдарка с двумя людьми.

На месте случившегося сотрудники аварийно-спасательной службы обнаружили два трупа. Их уже переправили на берег и передали правоохранительным органам.

В настоящее время причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее сообщалось, что автомобиль вылетел в реку Яузу в центре Москвы, попутно протаранив ограждение Рубцовской набережной. В опубликованной видеозаписи водитель едет на огромной скорости и не пытается затормозить. Вследствие этого машина упала в реку. Однако причина произошедшего не уточняется.

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Иномарка вылетела в реку Яузу в центре Москвы — видео
В Москве автомобиль протаранил ограждение набережной и упал в реку Яуза
20 апреля 2025, 12:33

Фото: iStock/ Omnesolum

Автомобиль вылетел в реку Яузу в центре Москвы, попутно протаранив ограждение Рубцовской набережной, сообщил департамент транспорта в своем Teлеграм-канале.
В опубликованной видеозаписи водитель едет на огромной скорости и не пытается затормозить. Вследствие этого машина упала в реку. Однако причина произошедшего не уточняется.

«На Рубцовской набережной в районе д. 2 произошел съезд автомобиля в реку Яуза. На месте работают оперативные службы города», — обратили внимание в сообщении.

По данным Телеграм-канала SHOT, водитель «тойоты камри» смог самостоятельно выбраться на крышу автомобиля. Потом ему помогли прохожие. Очевидцы отметили, что мужчина сильно ударился головой.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области Казахстана произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Перевернулся автобус, перевозивший детскую футбольную команду. Погиб тренер юных спортсменов.



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#происшествие
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#мужчина
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Российская школьница потеряла палец на уроке физкультуры из-за кольца
В Петербурге школьница потеряла палец, когда зацепилась кольцом за забор
20 апреля 2025, 08:39

Фото: iStock/ Pawel Kacperek

В одной из школ Санкт-Петербурга на уроке физкультуры 14-летняя школьница лишилась пальца. Девочку доставили в больницу, сообщила газета «Фонтанка».
Отмечалось, что все случилось 19 апреля примерно в полдень. Несовершеннолетняя попыталась перелезть через забор во время игры, но, по предположениям, зацепилась за него кольцом. В итоге произошла травматическая ампутация пальца.

Медики доставили подростка в Педиатрический университет вместе с четвертым пальцем левой руки.

Уточнялось, что девочка находилась в состоянии средней степени тяжести. Школьницу поместили в хирургическое отделение.

Ранее сообщалось, что как минимум 11 человек погибли и пять пострадали из-за обрушения четырехэтажного здания в столице Индии Нью-Дели. Инцидент произошел 19 апреля на северо-востоке Нью-Дели рано утром примерно в 02:50 по местному времени.

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