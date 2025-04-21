Фермер вышел в поле проверить овец и нашел останки раздетого мужчины

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Фермер в британском городе Лландриндод-Уэллс обнаружил в поле останки путешественника Аарона Люка Дэвиса, сообщает Daily Mail.
Находка была сделана в январе 2023 года в морозную ночь, когда Мэтью Пауэлл проверял овец. Он заметил раздетого мужчину, который не дышал, а в 700 метрах лежали его одежда и ботинки.
Полиция идентифицировала погибшего как Аарона Люка Дэвиса, известного как «Уэльский Беар Гриллс». В его крови обнаружили наркотики. Расследование показало, что он страдал аутизмом и шизофренией, предпочитая в последние месяцы скитаться и употреблять запрещенные вещества.
Полиция заключила, что он разделся под воздействием наркотиков, потерял сознание и умер от переохлаждения.
Друг Дэвиса в последний раз видел его в пять утра, когда тот ушел из дома. Следствие исключило нападение на погибшего, несмотря на странные детали, такие как аккуратно вложенные носки в ботинках, что было нехарактерно для Дэвиса. Также отмечается, что кто-то пользовался банковской картой умершего через несколько дней после его смерти. Близкие Дэвиса находят эти обстоятельства подозрительными.
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Полиция идентифицировала погибшего как Аарона Люка Дэвиса, известного как «Уэльский Беар Гриллс». В его крови обнаружили наркотики. Расследование показало, что он страдал аутизмом и шизофренией, предпочитая в последние месяцы скитаться и употреблять запрещенные вещества.
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Полиция заключила, что он разделся под воздействием наркотиков, потерял сознание и умер от переохлаждения.
Друг Дэвиса в последний раз видел его в пять утра, когда тот ушел из дома. Следствие исключило нападение на погибшего, несмотря на странные детали, такие как аккуратно вложенные носки в ботинках, что было нехарактерно для Дэвиса. Также отмечается, что кто-то пользовался банковской картой умершего через несколько дней после его смерти. Близкие Дэвиса находят эти обстоятельства подозрительными.
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Мария Моисеева