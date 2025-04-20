Пятеро детей погибли в пожаре в Астрахани, пока их мамы не было дома

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В Астрахани следственные органы проводят процессуальную проверку из-за гибели пятерых детей во время пожара, сообщил ГСУ СК России по Астраханской области в Teлеграм-канале.
Уточнялось, что частный дом, расположенный на улице Ольховской в Кировском районе Астрахани, загорелся 20 апреля 2025 года примерно в два часа ночи по местному времени (1:00 по московскому).
После того, как пожар потушили, нашли тела четверых детей в возрасте от 4 до 11 лет. Потом обнаружили тело пятого ребенка. На момент возникновения пожара мать несовершеннолетних не была дома дома.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следствие устанавливает все обстоятельства, которые привели к трагедии.
Ранее сообщалось, что в канадской провинции Альберта сгорел музей наследия украинской культуры по открытым небом. Отмечалось, что деревня украинского наследия представляла собой музей под открытым небом.
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После того, как пожар потушили, нашли тела четверых детей в возрасте от 4 до 11 лет. Потом обнаружили тело пятого ребенка. На момент возникновения пожара мать несовершеннолетних не была дома дома.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следствие устанавливает все обстоятельства, которые привели к трагедии.
Ранее сообщалось, что в канадской провинции Альберта сгорел музей наследия украинской культуры по открытым небом. Отмечалось, что деревня украинского наследия представляла собой музей под открытым небом.
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Ольга Енгалычева