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Водитель иномарки сбил двух человек возле РАН

Фото: iStock/Toa55

Фото: iStock/Toa55

Водитель автомобиля Toyota сбил двух пешеходов недалеко от здания Российской академии наук в Москве, в районе улицы Косыгина. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Женщина попала под колёса иномарки, её доставили в Первую городскую клиническую больницу. Ещё одному пострадавшему (мужчине) оказали помощь на месте.

Ранее автомобиль вылетел в реку Яузу в центре Москвы, попутно протаранив ограждение Рубцовской набережной.

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Настя Ивлеева оказалась в судебной битве из-за долгов за доставку чипсов
На Настю Ивлееву подали в суд за неоплату доставки чипсов
21 апреля 2025, 14:30

Анастасия Ивлеева (Фото: Telegram-канал @ivleeva360)

Известная блогерша и предпринимательница Анастасия Ивлеева оказалась втянутой в разбирательство из-за неуплаты задолженности за доставку собственного бренда снеков и напитков Easy Peasy. Об этом пишет Telegram-канал «‎Mash».
Сообщается, что молодая бизнесвумен организовала компанию с громким названием ООО «Коленки пчелы», специализирующуюся на производстве и продвижении различных вкусняшек. Однако процесс реализации задуманного оказался куда сложнее, чем казалось изначально.

Для распространения продуктов была привлечена транспортная фирма «ТЛК Трансгрупп». Договорившись о сотрудничестве, стороны подписали контракт на доставку товаров по всей стране. Казалось бы, идиллия обеспечена, но реальность внесла свои коррективы.

Оказалось, что сумма расходов на логистику превысила ожидания Насти Ивлеевой и составила около полумиллиона рублей. Деньги утекли быстрее песка сквозь пальцы, оставив несвоевременно оплаченным счет размером в 288 тысяч рублей.

Транспортная компания терпела долго, надеясь на скорое погашение задолженности, однако надеждам не суждено было сбыться. Тогда перевозчик решил действовать решительно и подал судебный иск с требованием выплаты накопившегося долга.

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#выплаты
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Суд обязал мужчину вернуть мошеннически заработанные миллионы
РБК: С участвовавшего в манипуляции торгами россиянина взыскали 160 млн рублей
21 апреля 2025, 14:08

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Тверской районный суд вынес решение в отношении гражданина России Сергея Петровича Кулешова, обвиненного в участии в мошеннической схеме с ценными бумагами иностранных компаний. Об этом пишет РБК.
Согласно материалам дела, мужчина совместно с сообщниками организовал манипуляцию ценами на акции американских компаний, используя уязвимости автоматизированной торговой системы компании W-Empirical Holding Corp.

Суд установил, что Кулешов выполнял инструкции от другого участника схемы, Владимира Ивановича Зинченко, который ранее имел доступ к алгоритмам торговых операций. За свою работу Кулешов ежемесячно получал вознаграждение в размере 30 тыс. рублей, передавая основную прибыль своему партнеру, скрывшемуся за пределами страны.

В ходе судебного разбирательства было доказано, что злоумышленники использовали стратегию заключения ложных сделок с низко ликвидными акциями, искусственно понижая цены на активы перед последующим резким ростом стоимости. Эта схема позволяла получать крупные суммы прибыли путем эксплуатации ошибок автоматического трейдингового алгоритма, разработанного компанией W-Empirical Holding Corp.

В результате действий участников преступной группировки финансовая компания понесла значительные убытки, оцениваемые примерно в 162 млн рублей. Эти средства были незаконно присвоены участниками махинаций.

Приговор суда предусматривает наказание для Кулешова в виде трехлетнего срока лишения свободы условно. Помимо этого, мужчине предстоит выплатить всю сумму ущерба, нанесенную финансовыми преступлениями. Для исполнения обязательств судом принято решение о наложении ареста на недвижимость и банковские счета осужденного.

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#приговор
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#наказание
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Школьник умер во время занятий в Красноярске
В красноярской школе внезапно умер мальчик, жалоб на здоровье у него не было
21 апреля 2025, 12:09

Фото: iStock/hxdbzxy

В школе № 16 Красноярска 12-летний мальчик упал в обморок и умер. Как сообщает телеграм-канал SHOT, у подростка не было хронических заболеваний и каких-либо жалоб на здоровье.
Известно, что учителя вызвали скорую помощь, но школьник скончался до приезда медиков. По словам одноклассников, буквально за 5 минут до трагедии он чувствовал себя хорошо и играл с другими ребятами.

По данным телеграм-канал, при предварительном осмотре повреждений на теле не обнаружено. В ближайшее время проведут судебно-медицинское исследование, чтобы установить точную причину смерти мальчика. Все обстоятельства произошедшего выясняет ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

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Неизвестный с пистолетом ворвался в номер гостиницы «Восход» в Москве
21 апреля 2025, 11:49

Фото: iStock/kadmy

В Москве, на Алтуфьевском шоссе, произошло тревожное событие: неизвестный мужчина с предметом, похожим на пистолет, ворвался в номер гостиницы «Восход». По данным Telegram-канала «‎Shot», инцидент произошел на четвертом этаже здания.
Свидетели сообщают, что в холле гостиницы слышали хлопки, напоминающие выстрелы.

Сразу после инцидента мужчина покинул номер и скрылся с места происшествия. В гостиницу уже направлены экстренные службы для выяснения обстоятельств случившегося и проведения необходимых мероприятий.

Стоит отметить, что это не первый странный случай в гостинице «Восход»: в середине января к постояльцам во время завтрака выползла пятнистая змея, что также вызвало большой резонанс среди гостей.

Ранее стало известно, что умер папа римский Франциск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Умер папа римский Франциск
21 апреля 2025, 11:10

Фото: iStock/Diy13

Папа Римский Франциск, глава Римско-католической церкви, скончался, ему было 88 лет. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальные источники в Ватикане.
«Папа Римский Франциск скончался», — говорится в публикации.

Избранный 13 марта 2013 года, он известен своей скромностью, внимание к социальным проблемам и стремление реформировать католическую церковь. Последние месяцы его здоровье ухудшилось, он страдал от пневмонии и находился в больнице, пережив несколько критических моментов. Несмотря на это, он продолжал исполнять свои обязанности, включая поздравления верующих с Пасхой.

Понтифика выписали из больницы 23 марта, после чего он лишь однажды появился на публике. Однако он провел несколько встреч, включая аудиенцию с британским королем Карлом III в начале апреля и с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Страстную субботу.

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