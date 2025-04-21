Водитель иномарки сбил двух человек возле РАН

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Водитель автомобиля Toyota сбил двух пешеходов недалеко от здания Российской академии наук в Москве, в районе улицы Косыгина. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Женщина попала под колёса иномарки, её доставили в Первую городскую клиническую больницу. Ещё одному пострадавшему (мужчине) оказали помощь на месте.
Ранее автомобиль вылетел в реку Яузу в центре Москвы, попутно протаранив ограждение Рубцовской набережной.
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Анастасия Чубина