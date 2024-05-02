Граната взорвалась в руках у 9-летнего мальчика на рынке в Москве

Фото: iStock/Andrii Zorii
На московском «Садоводе» игрушка в виде гранаты взорвалась в руках у 9-летнего мальчика, пишет «112».
По данным Telegram-канала, мальчик с мамой ходили по рынку и ему понравилась игрушка в виде гранаты. Ребенку дали товар, но не предупредили об опасности. Он дернул за кольцо, произошёл взрыв сжатого внутри воздуха.
Ребёнка оглушило, он получил ссадины и ушиб правого бедра. Продавщица попыталась уговорить маму не сообщать о происшествии, но та вызвала скорую помощь, а они, в свою очередь, передали сведения в полицию.
Сейчас торговую точку проверяют. Правоохранительные органы выяснят, каким образом опасная игрушка попала на прилавок, рассказывает «112».
Читайте также:
После беспричинного нападения на девочку в Люберцах возбудили уголовное дело
В Люберцах мужчина избил 9-летнюю девочку, возвращавшуюся из школы домой
Напавшего на ребёнка в Люберцах ищут в Подмосковье
Ребёнка оглушило, он получил ссадины и ушиб правого бедра. Продавщица попыталась уговорить маму не сообщать о происшествии, но та вызвала скорую помощь, а они, в свою очередь, передали сведения в полицию.
Сейчас торговую точку проверяют. Правоохранительные органы выяснят, каким образом опасная игрушка попала на прилавок, рассказывает «112».
Читайте также:
После беспричинного нападения на девочку в Люберцах возбудили уголовное дело
В Люберцах мужчина избил 9-летнюю девочку, возвращавшуюся из школы домой
Напавшего на ребёнка в Люберцах ищут в Подмосковье
Алёна Самарева