После беспричинного нападения на девочку в Люберцах возбудили уголовное дело

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В Люберцах после нападения на ребёнка и причинении ему травм ребенку возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«Возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий, совершённых в отношении девятилетней девочки. Из размещённого в СМИ видеоролика следует, что 2 мая девочка вместе с ровесниками возвращалась домой из школы. Шедший навстречу им мужчина беспричинно нанес школьнице удары в голову и нос. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия», – говорится в сообщении подмосковного главка Следственного комитета России.Там уточнили, что на причастность к преступлению проверяется мужчина 1999 года рождения.
Ранее сообщалось, что напавшего на ребёнка мужчину задержали местные жители до приезда полиции недалеко от места происшествия. Видео задержания предполагаемого преступника появилось в некоторых телеграм-каналах. Как утверждают очевидцы, его узнали по описанию.
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Лора Луганская