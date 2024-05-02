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В Люберцах мужчина избил 9-летнюю девочку, возвращавшуюся из школы домой

В Люберцах мужчина избил девочку, возвращавшуюся из школы домой
02 мая 2024, 16:11
Фото: iStock/SB Arts Media

Фото: iStock/SB Arts Media

В подмосковных Люберцах мужчина избил возвращавшуюся из школы домой девочку. Об этом пишет Telegram-канал «Мосфид».
Отмечается, что 9-летняя Шахноза возвращалась из школы домой. Ей навстречу шёл подозрительный мужчина, который находился в неадекватном состоянии Он громко ругался матом и бил припаркованные автомобили. Когда он поравнялся с девочкой, он со всей силы ударил её. После этого девочка упала на землю, а мужчина скрылся.

В настоящее время ребёнок находится в травмпункте. Мама пострадавшей девочки написала заявление в полицию.



Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге опекуны в течение трёх лет избивали приёмных детей.

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#избиение
#ребёнок
#люберцы
#девочка
#полиция
Депутат пожаловался на эротическую рекламу в аэропорту Челябинска
ФАС возбудила дело после жалобы на эротическую рекламу в челябинском аэропорту
02 мая 2024, 16:22

Фото: iStock/skyNext

В аэропорту Челябинска обнаружили эротическую рекламу. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».
Отмечается, что местный депутат отправил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) фотографию баннера из зоны прилёта аэропорта Челябинска. На этой вывеске находилась реклама спа-салона для мужчина. Если же перейти по указанной на баннере ссылке, то пользователи окажутся на сайте услуг эротического массажа.

Ведомство провело проверку по поступившей жалобе и выяснила, что договор на размещение рекламы между руководством аэропорта и частной фирмой был заключён в ноябре 2022 года. По российскому законодательству, ответственность за контент несёт рекламодатель.

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#аэропорт
#челябинск
#реклама
#фас
#жалобы
#проверка
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МВД РФ объявило в розыск экс-главу Минюста Украины Петренко
02 мая 2024, 16:18

Фото: iStock/TheaDesign

МВД России объявило в розыск экс-министра юстиции Украины и экс-члена Совета национальной безопасности и обороны Украины Павла Петренко.
Данные следуют из базы силового ведомства. Следственный комитет РФ предъявил Петренко заочное обвинение за «преступные решения» о начале антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, говорится в документе. По какой именно уголовной статье он разыскивается не уточняется.

В декабре прошлого года СК РФ заочно предъявил Петренко обвинения «за преступные решения» о начале так называемой АТО в ДНР и ЛНР.

В воскресенье МВД России переобъявило в розыск депутатов Рады Украины Алексея Гончаренко и Владимира Парасюка, бывшего экс-прокурора Украины Виталия Ярему, бизнесмена Сеяра Куршутова.

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#украина
#розыск
#россия
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Жителя Бурятии обвинили в убийстве пасынка и сокрытии тела в стиральной машине
02 мая 2024, 16:17

Фото: iStock/Akintevs

Жителю Бурятии предъявлены обвинения в истязании и убийстве своего четырехлетнего пасынка, тело которого он спрятал в стиральной машинке. Об этом информирует региональное следственное управление Следственного Комитета РФ.
По информации следствия, злоумышленник за различные незначительные провинности в течение дня наносил ребенку удары, в особенности по голове. Ребенок потерял сознание и умер.

Мужчина спрятал тело мальчика в барабане стиральной машинки, после чего сложил одеяло в детской кроватке так, чтобы оно имитировало тело ребенка, далее он рассказал родственникам, что малыш спит.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения преступнику.

Напомним, четырехлетний мальчик к пропал вечером в субботу, 27 апреля. Поисками мальчика занимались полицейские и волонтеры. 28 апреля, тело малыша обнаружили в стиральной машинке.

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#ребёнок
#полицейские
#мужчина
#волонтеры
#меры
#мальчик
#убийство
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В Москве арестовали мужчину, пытавшегося зарезать бывшую жену в ТЦ
02 мая 2024, 16:01

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Москве арестовали мужчину, едва не зарезавшего бывшую супругу в торговом центре в Москве. Об этом столичная прокуратура написала в своём Telegram-канале.
Ранее ГУ СК РФ по Москве сообщало о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство в отношении мужчины, который 29 апреля в торговом центре на Святоозёрской улице из ревности чуть не зарезал бывшую жену. Когда она находилась в примерочной, он набросился на неё с ножом и нанёс ранения в область шеи и головы. Женщину экстренно госпитализировали. На опубликованных СК кадрах видно, как после совершения преступления мужчина совершенно спокойно вышел из магазина, разговаривая при этом по телефону.

Согласно решению прокуратуры в отношении мужчины возбуждено дело по статье Уголовного кодекса о покушении на убийство, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Постановлением Перовского районного суда он арестован до 30 июня.

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#москва
#арест
#нападение
#торговый центр
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Фургон с мороженым задавил 29 детей в Киргизии
На юге Киргизии во время мероприятия грузовик без водителя сбил 29 детей
02 мая 2024, 15:56

Фото: iStock/Aleksei Andreev

Грузовой автомобиль Hyundai Porter совершил наезд на группу детей в Киргизии, в результате чего пострадали 29 человек. Об этом сообщил Минздрав республики.

Инцидент произошел во время исполнения эпоса «Манас» в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Отмечается, что автомобиль внезапно сам начал движение и скатился по склону. Водителя за рулем не было. Сообщается, что семеро ребят находятся в реанимации. Трое — в тяжелом состоянии. Возраст пострадавших — от девяти до 16 лет. Всего в больницах сейчас находятся 18 детей и подростков, на амбулаторное лечение отправили 11 человек.

«Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев взял ситуацию с оказанием помощи пострадавшим под личный контроль», — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге семье предъявили обвинения из-за избиения пятерых приемных детей-сирот. Они около трех лет воспитывались в приемной семье. Своей 20-летней старшей сестре дети говорили, что у них все хорошо. Недавно двое из них сбежали к девушке и рассказали ей, что опекуны над ними издевались. По словам сестры, приемные родители запугали детей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дтп
#лечение
#дети
#мороженое
#автомобиль
#грузовик
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В Омске задержали мужчину, стрелявшего по 9-летнему мальчику из пневмата
02 мая 2024, 15:54

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Сотрудники полиции в Омске задержали юношу, который стрелял по 9-летнему мальчику из пневматического пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Отмечается, что медики диагностировали у ребенка пулевое ранение и изъяли пульку из мягких тканей правой голени. После оказания медицинской помощи мальчика отпустили.

По информации правоохранителей, 18-летний студент колледжа ремонтировал свою машину. Молодой человек сделал замечание двум школьникам, бегавшим по крышам гаражей, а затем несколько раз выстрелил в них из пневматического пистолета.

Подозреваемого в происшествии задержали. Против юноши возбуждено уголовное дело. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

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#суд
#студент
#уголовное человек
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#ранение
#мальчик
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В Волгограде суд вынес приговор трём мужчинам за убийство продавца приставки
02 мая 2024, 15:47

Фото: iStock/gorodenkoff

Волгоградский суд вынес приговор трём мужчинам, ограбившим и застрелившим программиста, который продавал им игровую приставку. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.
Отмечается, что апреле 2021 года тогда ещё 18-летний местный житель приобрёл пистолет Макарова и патроны к нему. Затем он предложил двоим друзьям ограбить продавцов дорогой компьютерной техники, которые размещали объявления о продаже соответствующего товара. В сентябре этого же года они пришли по объявлению в 23-летнему продавцу игровой приставки, который работал программистом. Молодые люди пришли к нему домой, избили и под дулом пистолета вынудили сообщить пароли от банковских карт, после чего застрелили парня. Подростки украли у его телефон, тысячу рублей и наушники. После они сняли с его банковской карты 107 тысяч рублей.

Волгоградский районный суд 2 мая признал злоумышленников виновными в незаконном хранении и ношении оружия, разбое и убийстве по предварительному сговору.

Их приговорили к лишению свободы на сроки 16 лет, 15 лет и 8 лет 6 месяцев. Отбывать наказание молодые люди будут в колонии строгого режима.

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#суд
#приговор
#убийство
#наказание
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Житель подмосковной деревни нашёл в своём сарае гранату времён ВОВ
02 мая 2024, 15:47

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Боеприпас времён Великой Отечественной войны обнаружил во время разборки своего сарая житель деревни Кузяево Дмитровского городского округа, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Обнаружив боеприпас, мужчина самостоятельно вынес его на улицу и позвонил в единую службу экстренных вызовов «Система-112». Спасатели прибыли на место, опасную находку они идентифицировали как гранату. Так как боеприпас не представлял угрозы для жилого сектора, гранату ликвидировали прямо на месте», — говорится в сообщении.
Специалисты Мособлпожспаса напоминают, что при обнаружении боеприпасов необходимо немедленно обращаться в экстренные службы. Боеприпас нельзя трогать, переносить, закапывать или чем-то накрывать, а также оказывать любое температурное или механическое воздействие, так как это может привести к детонации.

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#дмитровский городской округ
#мособлпожспас
#спасатели
#граната
#великая отечественная война
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В Крыму одноногая женщина побежала за автомобилем после попытки сымитировать ДТП
02 мая 2024, 15:34

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В крымской Алуште одноногая женщина побежала за автомобилем после неудачной попытки сымитировать аварию. Действия россиянки попали на видео, которое опубликовал Telegram-канал Baza.
На кадрах видно, как женщина бросается под машину. Когда владелица иномарки заметила это, то начала сдавать назад.

Жительница Алушты решила повторить неудачную попытку, она резко поднялась, опираясь на костыль, и стала догонять машину. Примечательно, что все ее действия фиксировал регистратор.



Хозяйка машины подчеркнула, что одноногая женщина бурно выражала свои эмоции и призывала прохожих вызвать ей медицинских специалистов.

Ранее сообщалось, что в курском магазине посетитель сломал нос продавщице за то, что она не знала, где находится Монголия. Пострадавшая полтора месяца добивается возбуждения уголовного дела.

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#женщина
#машины
#эмоции
#дтп
#крым
#автомобиль
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