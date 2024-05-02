В Люберцах мужчина избил 9-летнюю девочку, возвращавшуюся из школы домой

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В подмосковных Люберцах мужчина избил возвращавшуюся из школы домой девочку. Об этом пишет Telegram-канал «Мосфид».
Отмечается, что 9-летняя Шахноза возвращалась из школы домой. Ей навстречу шёл подозрительный мужчина, который находился в неадекватном состоянии Он громко ругался матом и бил припаркованные автомобили. Когда он поравнялся с девочкой, он со всей силы ударил её. После этого девочка упала на землю, а мужчина скрылся.
В настоящее время ребёнок находится в травмпункте. Мама пострадавшей девочки написала заявление в полицию.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге опекуны в течение трёх лет избивали приёмных детей.
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В настоящее время ребёнок находится в травмпункте. Мама пострадавшей девочки написала заявление в полицию.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге опекуны в течение трёх лет избивали приёмных детей.
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Анастасия Чинкова