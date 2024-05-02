Напавшего на ребёнка в Люберцах ищут в Подмосковье

Фото: iStock/gorodenkoff
В Московской области ищут неизвестного, который напал на девочку в Люберцах, пишет Baza.
По данным Telegram-канала, мужчина вел себя странно — размахивал руками и ногами, бил по машине. В этот момент мимо него проходила группа школьников.
Неизвестный очень сильно ударил девятилетнюю девочку по голове. После этого ребёнок упал на асфальт. Мужчина просто прошёл мимо.
Девочке вызвали скорую медицинскую помощь. Ее отвели в травмпункт. У ребёнка диагностировали ушибы лица и головы. Сейчас мама девочки готовится написать заявление в полицию. Силовики ищут мужчину.
Читайте также:
ФАС возбудила дело после жалобы на эротическую рекламу в челябинском аэропорту
Жителя Бурятии обвинили в убийстве пасынка и сокрытии тела в стиральной машине
В Волгограде суд вынес приговор трём мужчинам за убийство продавца приставки
Неизвестный очень сильно ударил девятилетнюю девочку по голове. После этого ребёнок упал на асфальт. Мужчина просто прошёл мимо.
Девочке вызвали скорую медицинскую помощь. Ее отвели в травмпункт. У ребёнка диагностировали ушибы лица и головы. Сейчас мама девочки готовится написать заявление в полицию. Силовики ищут мужчину.
Читайте также:
ФАС возбудила дело после жалобы на эротическую рекламу в челябинском аэропорту
Жителя Бурятии обвинили в убийстве пасынка и сокрытии тела в стиральной машине
В Волгограде суд вынес приговор трём мужчинам за убийство продавца приставки
Алёна Самарева