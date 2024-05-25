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Граната взорвалась в жилом доме в Саратове, есть погибшие

25 мая 2024, 18:01
Фото: iStock/JOHNGOMEZPIX

Фото: iStock/JOHNGOMEZPIX

В квартире многоэтажного дома в Саратове взорвалась граната. Об этом сообщает РЕН ТВ.
В результате происшествия один человек погиб, еще один получил ранения. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

Из дома эвакуировали 12 человек.



В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Правоохранители выясняют причины произошедшего и происхождение боеприпаса.

Прежде сообщалось, что в Москве в многоэтажном доме произошел взрыв. Спасатели обнаружили на лестничной клетке предмет, похожий на гранату. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#граната
#происшествия
#саратов
#взрыв
Силовики штурмуют квартиру, где забаррикадировался стрелявший в полицейских чеченец – видео
25 мая 2024, 17:42

Фото: iStock/Fedorovekb

Силовики пытаются штурмовать квартиру, где забаррикадировался стрелявший в полицейских мужчина. Злоумышленник продолжает стрельбу, сообщает РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что в ходе конфликта в одном из магазинов Санкт-Петербурга произошла стрельба. Затем мужчина с оружием забаррикадировался в квартире и продолжил вести огонь по полицейским из окна.

Правоохранители установили, что стрелявшим является 59-летний чеченец. В настоящее время со стрелком ведутся переговоры, он отказывается сдаваться. Из дома, где находится стрелок, выводят жителей соседних квартир, периметр огорожен лентой.
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#полиция
#стрельба
#мужчина
#переговоры
#санкт-петербург
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У пассажира питерского метрополитена на «Садовой» нашли запал для гранаты
25 мая 2024, 16:39

Фото:istockphoto/Petr Vdovkin

Запал для гранаты нашли у пассажира питерского метрополитена. Об этом сообщает «Фонтанка». Работники метро остановили мужчину на станции «Садовая», при досмотре его сумки обнаружились предметы, напоминающие взрывные устройства. По предварительным данным, речь идет о запале для гранаты.
Находку отдали экспертам, а мужчину задержали. Как пишет «Фонтанка», он заявил, что привез устройство из зоны спецоперации.

Ранее сообщалось, что полиция Санкт-Петербурга получила свыше десяти анонимных сообщений о минировании. Они поступили с неустановленных телефонов, с трех электронных адресов.

Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины проводится с конца февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина.

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#россия
#санкт-петербург
#метро
#оружие
#спецоперация
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Актрису Маргариту Терехову госпитализировали с внутренним кровотечением
25 мая 2024, 15:06

Фото: iStock/maxim4e4ek

Народную артистку России Маргариту Терехову госпитализировали с внутренним кровотечением. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что в пятницу 81-летняя актриса почувствовала недомогание. Её доставили в Боткинскую больницу в сопровождении сестры.

Врачи диагностировали у Тереховой желудочно-кишечное кровотечение.

В настоящее время артистка находится под наблюдением медиков. Её состояние оценивают как средней тяжести.

Ранее сообщалось, что актрису Светлану Немоляеву госпитализировали с коронавирусом прямо из театра Маяковского. Она должна была выступить в спектакле «Бешеные деньги», но почувствовала боль в груди. Выступление было отложено.

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#врачи
#актриса
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В Санкт-Петербурге мужчина открыл стрельбу по полицейским
25 мая 2024, 15:00

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам полиции в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
Инцидент произошёл на Невском проспекте. Местный житель открыл огонь по силовикам, в результате один из них получил ранение.

На месте работают оперативные службы, выясняются все обстоятельства случившегося. Подозреваемого разыскивают, задержать его на месте преступления не удалось.

По уточненным данным, злоумышленник забаррикадировался в квартире и оттуда открыл огонь по сотрудникам. Состояние раненого полицейского оценивается как тяжелое.

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#инцидент
#мужчина
#санкт-петербург
#стрельба
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Мужчину зарезали в драке около бара в Химках
25 мая 2024, 13:02

Фото:istockphoto/Timur Malazoniia

Мужчину зарезали в ходе драки у бара в подмосковных Химках. Об этом сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на источник. Уточняется, что в конфликте участвовало около четырех-пяти человек.
«В ходе драки 38-летнего мужчину ударили ножом. Он скончался на месте», – сообщил источник РЕН-ТВ.

Нападавший скрылся с места драки, но его установили и задержали правоохранители. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Подробности происшествия устанавливаются.

Перед этим, 18 мая, в Норильске житель напал на экс-возлюбленную, а также на ее сына с ножом. Кроме того, он ранил еще двух людей. В результате трагедии женщина скончалась, а ее сын в больнице. Нападавший задержан.

Похожий инцидент произошел в одном из столичных ТЦ, где мужчина из ревности чуть не зарезал бывшую жену, ударив ее ножом в шею и в голову, а затем скрывшись.

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#россия
#подмосковье
#химки
#убийство
#драка
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Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в Краснодаре школьников
Минздрав: среди пострадавших в Краснодаре детей нет больных в тяжёлом состоянии
25 мая 2024, 11:57

Фото: iStock/maxim4e4ek

Среди детей, пострадавших из-за сорвавшейся кровли в школе Краснодара, нет больных в тяжёлом состоянии. Об этом министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов написал в своём Telegram-канале.
Ранее мэр города Евгений Наумов сообщил, что в школе №29 сорвало часть кровли перед началом торжественной линейки по случаю последнего звонка. Инцидент произошёл в районе 8:18 в субботу. Пострадали 10 детей.

Филиппов сообщил, что у пострадавших детей нет тяжёлых травм – только ссадины и порезы. На месте работали пять бригад скоро помощи, которые доставили пострадавших в больницы города.

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#краснодарский край
#школа
#крыша
#пострадавший
#школьники
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В Подмосковье мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку
В Подмосковье мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку в машине
25 мая 2024, 11:28

Фото: Фотобанк Московской области

Житель Подмосковья изнасиловал шестиклассницу, затащив ее в машину. Как сообщает KP.RU, мужчину нашли быстро и отправили под стражу.
Ученица шла днем по дачному поселку под Мытищами. Когда 13-летняя пострадавшая проходила мимо черной иномарки, водитель заговорил с ней. После угроз он схватил девочку, затащил в машину, а затем изнасиловал. После произошедшего, она убежала домой, рассказав обо всем матери. Фигурант отправлен в изолятор на два месяца.

До этого сообщалось, что в столице мужчина надругался над двумя 9-летними девочками, снимая все на камеру. Видеозапись он хотел выложить в интернет.

Кроме того, задержанный на Бали за изнасилование белоруски россиянин сбежал, погнув решетки. Он проживал на вилле в районе Бадунг.

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#россия
#подмосковье
#мытищи
#изнасилование
#дети
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В Краснодаре открыто дело после травмирования детей из-за сорванной кровли школы
25 мая 2024, 11:10

Фото: Фотобанк Московской области

Уголовное дело возбудили по факту травмирования детей из-за сорванной школьной кровли в Краснодаре. По предварительной информации пострадали 12 человек. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.
«По указанию руководителя краевого следственного управления возбуждено уголовное дело по факту травмирования детей в результате срыва кровли», – сказано в сообщении.

Уточняется, что пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Подробности о состоянии пострадавших неизвестны.

Ранее сообщалось, что улицы Новосибирска засыпало снежной кашей, перемешанной с сильным градом. Отмечено, что градины похожи на пятирублевые монеты. Улицы ряда новосибирских районов покрылись ледяными сугробами.

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#школа
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Полиция ворвалась на БДСМ-вечеринку под Екатеринбургом
25 мая 2024, 10:55

Фото: iStock/Dzurag

В Свердловской области силовики прервали БДСМ-вечеринку на загородной базе отдыха. Об этом пишет портал «Е1».
Отмечается, что закрытая БДСМ-вечеринка проходила на базе отдыха «Волна» на берегу Белоярского водохранилища. В какой-то момент туда ворвались правоохранители в масках.

По словам участников мероприятия, полицейские собрали у них персональные данные, после чего отпустили. Организаторов вечеринки опрашивают.

Один из гостей рассказал, что пришли люди в форме, часть из которых была в масках. Они не представились.

Пресс-секретарь регионального УМВД России Валерий Горелых подтвердил факт проведённого оперативно-профилактического мероприятия. В полиции пообещали раскрыть подробности инцидента позднее.

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*организация признана экстремистской и запрещена на территории России
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#мероприятия
#екатеринбург
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