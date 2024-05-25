Граната взорвалась в жилом доме в Саратове, есть погибшие

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В квартире многоэтажного дома в Саратове взорвалась граната. Об этом сообщает РЕН ТВ.
В результате происшествия один человек погиб, еще один получил ранения. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.
Из дома эвакуировали 12 человек.
В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Правоохранители выясняют причины произошедшего и происхождение боеприпаса.
Прежде сообщалось, что в Москве в многоэтажном доме произошел взрыв. Спасатели обнаружили на лестничной клетке предмет, похожий на гранату. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Из дома эвакуировали 12 человек.
В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Правоохранители выясняют причины произошедшего и происхождение боеприпаса.
Прежде сообщалось, что в Москве в многоэтажном доме произошел взрыв. Спасатели обнаружили на лестничной клетке предмет, похожий на гранату. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова