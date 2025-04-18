Гранаты и взрывчатку обнаружили под снесённым гаражом в Москве

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Под снесённым гаражом в Москве обнаружили гранату и взрывчатку. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что это произошло в районе станции метро «Водный стадион». Несколько часов назад рабочие во время расчистки территории заметили две подозрительные сумки. Ранее на месте находки располагались гаражи, а недавно их снесли для дальнейшего облагораживания территории.
В одной из сумок находилось пять боевых гранат РГД-5, а во второй, по предварительным данным, тротиловые шашки.
На место обнаружения схрона оперативно прибыли снайперы, которые будут обезвреживать гранаты. Территория оцеплена.
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В одной из сумок находилось пять боевых гранат РГД-5, а во второй, по предварительным данным, тротиловые шашки.
На место обнаружения схрона оперативно прибыли снайперы, которые будут обезвреживать гранаты. Территория оцеплена.
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Анастасия Чинкова